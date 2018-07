Limoges, France

Trois grands bus, des valises un peu partout et des enfants avec de grands sourires ce lundi matin devant le musée Adrien Dubouché à Limoges. Tous sont prêts à partir pour une semaine de vacances. Grâce au Secours Populaire ces familles monoparentales partent pour une semaine à Saint-Nérée dans les Haute-Pyrénées.

26 mamans et leurs enfants ont pris la route direction les Hautes-Pyrénées

Elles sont 26 mamans prêtes à entrer dans le bus avec leurs enfants. Grâce au Secours Populaire de Haute-Vienne elles vont partir en vacances. Un moment banal pour beaucoup de personnes mais un grand moment pour des mamans comme Agnès, qui part en vacances pour la deuxième fois: "C'est un moment où l'on va pouvoir se retrouver hors de Limoges. _Le quotidien change, la relation entre nous est complètement différente quand on est en vacances_" .

De l'accrobranche, du rafting ou encore la visite d'une ferme pédagogique

Le séjour n'a coûté qu'une trentaine d'euros par personne et le programme de la semaine est assez chargé : "On a prévu de l'accrobranche, du rafting, aller voir, si l'on peut, le tour de France. Ils vont également pouvoir visiter des choses locales, une petite grotte, une ferme pédagogique qui plaît beaucoup aux enfants" détaille Emmanuelle Morel, salariée du Secours Populaire. Ces petites vacances ont surtout un objectif: permettre aux familles de s'éloigner de la Haute-Vienne, de leur quotidien et de se retrouver entre mamans et enfants "la présence de l'équipe du Secours Populaire est là pour aider les mamans dans les actes de la vie quotidienne et proposer des temps ludiques. Cela permet de partager un moment agréable avec son enfant et développer quelque chose par la suite" explique Emmanuelle Morel.

Une équipe aux petits soins pour les familles

Une équipe aux petits soins pour les familles, au total une vingtaine de salariés et de bénévoles de l'association sont aussi du voyage. Ils vont aider les familles pendant cette petite semaine dans les Pyrénées. Une manière de soulager les mamans du quotidien pour qu'elles profitent au maximum de ce voyage avec leurs enfants.

Il y a une maman qui m'a demandé de la coiffer, de la maquiller parce qu'on ne lui avait jamais fait ça avant - Alexandra, bénévole

. "Il y a une maman qui m'a demandé de la coiffer, de la maquiller parce qu'on ne lui avait jamais fait ça avant. Ce sont des petites choses du quotidien auxquelles elles ne pensent pas, ou pour lesquelles elles n'ont pas le temps. Elles me demandent beaucoup de faire des photos d'elles et de leurs enfants pour garder des souvenirs de ces moments" explique Alexandra, bénévole. Ce n'est pas son premier voyage en tant que bénévole du Secours Populaire mais c'est toujours la même joie _"_Ça fait du bien de les voir sourire une semaine sans qu'ils pensent à leurs problèmes du quotidien ".

Au total 26 mamans et 55 enfants ont pris la route, direction les Haute-Pyrénées et les chalets de Saint-Nérée pour cette petite semaine de vacances en famille.