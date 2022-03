Haute-Vienne : plus de 45 tonnes de produits collectés par les Restos du Cœur

Les bons chiffres de la grande collecte de printemps des Restos du Cœur. En Haute-Vienne, cette collecte va au delà des espérances du président de l'association, Jean-Noël Chambon. L'objectif de 45 tonnes de produits, atteint en mars 2020, avant le confinement, et qui était déjà une bonne collecte a été dépassé. "Pas de chiffre exact à donner ce dimanche soir", mais les 45 tonnes étaient dépassées samedi soir.

Une générosité un peu inattendue reconnaît Jean-Noël Chambon : "La guerre en Ukraine pouvait laisser craindre une générosité plus vers ce pays et peut-être un peu moins envers les personnes accueillies aux Restos. Mais il n'en est rien ! C'est le contraire et ça prouve bien que la générosité est encore là. "

Les produits collectés ce week-end par les Restos du Cœur iront évidemment aider les quelque 8.000 personnes accueillies par l'association en Haute-Vienne, mais aussi pour les réfugiés ukrainiens qui devraient arriver prochainement en Haute-Vienne.