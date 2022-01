Haute-Vienne : port du masque plus obligatoire dans la rue, mais toujours à certains endroits

Après une décision du tribunal administratif, le port du masque n'est plus obligatoire partout dans les communes de plus de 3.500 habitants en Haute-Vienne. Le masque reste obligatoire près des écoles, durant les récréations, les brocantes, et toutes les manifestations culturelles et sportives.

L'article 2 sur le port du masque en extérieur de l'arrêté du 3 janvier de la préfecture de la Haute-Vienne a été suspendu lundi par le tribunal administratif de Limoges. Un collectif "parents et médecins du Limousin" a obtenu en partie gain de cause. Ce fameux article 2 prévoit de rendre obligatoire le port du masque dans "tous les espaces publics des communes de plus de 3.500 habitants". Un article qui porte "une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté individuelle, à la liberté d'aller et venir et au droit au respect de la vie privée" selon le tribunal administratif de Limoges.

Le tribunal estime après l'instruction que cet article ne se limite pas "aux lieux et aux heures à forte densité...et ne peut-être regardé comme étant strictement proportionné aux risques sanitaires encourus dans lesdits communes". Cet article est donc suspendu. Le individus a l'origine de la plainte se réjouissent d'une "victoire certes partielle, mais capitale pour le collectif".

Le masque toujours obligatoire dans les cours de récréations et dans de nombreux endroits

Une victoire partielle car ce collectif avait demandé la suspension générale de ces articles. L'article 1 et 3 n'ont pas été suspendus. L'article 1 de l'arrêté prévoit une obligation du port du masque dans toutes les zones rassemblant du public. Le port du masque reste obligatoire dans les brocantes, les marchés, les rassemblements en extérieur des manifestations revendicatives, culturelles et sportives sont concernés. C'est le cas aussi aux abords des écoles.

L'article 3 rend toujours obligatoire le port du masque dans les cours de récréation dès l'âge de 6 ans. Pour le tribunal administratif de Limoges, le tribunal estime qu'à la différence de l'article 2 d'ordre général, ces articles 1 et 3 ciblent bien des zones à forte densité sur des heures définies et donc de difficultés à respecter les règles de distanciation.

Dans plusieurs préfectures, comme dans la Sarthe, les autorités, de leur propre initiative, avait déjà retoqué les arrêtés sur le port du masque obligatoire en extérieur pour des zones bien délimitées.