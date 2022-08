Haute-Vienne : la commune de Saint-Sornin-Leulac affiche son désarroi sanitaire en bord de route

Devant la difficulté à trouver un nouveau médecin, le Maire de Saint-Sornin-Leulac a fait installer en cette fin août une grande "banderole de recrutement de MEDECIN(S)" en bordure de la Nationale 145, qui traverse le village. Il faut dire que Didier Pinel sait de quoi il parle : il est lui-même l'ancien médecin généraliste de la commune ! Parti à la retraite à l'été 2021, à l'âge de 70 ans et après... 41 ans de consultations, le Maire qu'il est désormais est confronté, comme nombre de ses collègues en milieu rural, à un véritable casse-tête pour (se) trouver un successeur.

Didier Pinel, maire de Saint-Sornin-Leulac (87) © Radio France - Alain Ginestet

"On est tous à la recherche de jeunes confrères qui accepteraient de s'installer" explique-t-il, parlant au nom de sa commune, mais aussi de celle voisine de Châteauponsac qui souffre aussi d'un déficit de généralistes, et qui est associée à cette recherche.

Des candidats qui font monter les enchères de manière "indécente"

Depuis un an, Didier Pinel se bat en effet pour trouver un nouveau docteur, sans succès pour l'instant, malgré les avantages avancés. "Mon cabinet est vacant, tout le matériel est en place et il est opérationnel, la commune de Saint-Sornin mettra à disposition gratuitement les locaux, avec aussi un appartement durant un certain temps" dit-il. "On a donc des arguments, mais on peine à attirer les candidat", dont certains n'hésitent pas aussi à se montrer gourmand, voire à abuser de la situation. "Les exigences se mettent parfois à monter d'un seul coup, cela devient indécent" explique le premier magistrat de Saint-Sornin. "Ca demande qu'on paye tout un tas de choses, en plus de ce que l'on offre. Donc on ne ne peut dire oui à tout".

Banderole recrutement médecin à Saint-Sornin-Leulac, en bordure de la Nationale 145 © Radio France - Alain Ginestet

Dans ce contexte, la grande banderole installée il y a quelques jours en bord de route est une forme de "cri d'alarme sanitaire" que Didier Pinel veut afficher publiquement. "On s'est dit : une banderole, comme les gens passent sur une nationale, il faut qu'ils aient le temps de la lire, donc elle est de dimension suffisante" décrit-il, "c'est une tentative comme une autre, on essaie d'avoir les idées les plus pertinentes possibles" dit encore cet élu, combatif et volontaire.

Pas de retour pour l'instant. Mais ce n'est que le début : la "banderole de recrutement" n'est en place que depuis huit jours. Et l'initiative commence à faire parler du cas de Saint-Sornin-Leulac. Dans le contexte général de crise de la médecine en milieu rural, c'est déjà ça.

> Infos pratiques - mail : mairie.st-sornin-leulac@wanadoo.fr ; site de la mairie de Saint-Sornin-Leulac ; Mairie, 4 rue de l'ancien abreuvoir, 87 290 Saint-Sornin-Leulac - Tél : 05 55 76 30 55