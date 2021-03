Haute-Vienne : "On se fout de notre gueule" avec les tests salivaires en partie payants pour les enseignants

La nouvelle a fait l'effet d'une bombe dans certaines salles des profs : les enseignants doivent payer le reste à charge appliqué par la Sécurité Sociale, s'ils veulent bénéficier des tests salivaires pratiqués dans les établissements scolaires. Et même si ça représente seulement un euro, symboliquement c'est déjà trop pour une profession qui, à défaut d'être considérée en première ligne, se trouve tout de même au premier rang face à de nombreux élèves.

Un nouvel affront pour les enseignants

La nouvelle reste en travers de la gorge de Nathalie, professeure dans un lycée de Haute-Vienne, d'autant "qu'on peut se faire tester gratuitement partout ailleurs !" Comme la plupart de ses collègues, elle a donc décidé de ne pas participer à ce dépistage qui commence à être expérimenté dans les lycées et qui se pratique déjà dans les écoles primaires de l'académie de Limoges. Elle souligne que les élèves de plus de 18 sont aussi concerné par cet euro de reste à charge, ce qui risque de dissuader certaines familles de donner leur accord.

Par rapport à ce qu'on vit depuis le début de la crise sanitaire, c'est un peu le coup de grâce.

Forte de 30 ans d'expérience, cette enseignante décrit aussi une profession désabusée et très remontée, contre la gestion de la crise sanitaire en général et contre le Ministre de l'Education Nationale en particulier. "A un moment je parlais de "la cerise sur le gâteau", mais elle est passée au kirsch, à la chantilly, flambée... Il peut toujours y avoir un truc nouveau, on n'est jamais déçus !" Mais cette fois, ça ressemble donc "au coup de grâce" ajoute Nathalie. Elle rappelle l'empilement des protocoles, pas toujours clairs, cohérents ou suffisants selon les professeurs. Sans oublier les ordres et les contre-ordres contradictoires. Au final, il reste un sentiment qui résume tout :

On se fout de notre gueule !

Les enseignants réclament donc plus de considération et rappellent qu'ils font partie des professions au contact du public, avec des classes allant jusqu'à 35 élèves par classe, plus le brassage dans les couloirs. Ils déplorent d'ailleurs de ne pas faire partie des personnes prioritaires pour la vaccination.

Concernant le reste à charge pour les tests salivaires, le Ministère de l'Éducation nationale assure qu'il recherche une solution, mais il explique qu'il n'a pas vraiment la main car c'est le code de la Sécurité sociale qui s'applique.