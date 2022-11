Haute-Vienne : toujours plus de personnes accueillies pour la 38e campagne des Restos du Cœur

C'est le début de la campagne des Restos du Cœur avec toujours plus de bénéficiaires, et encore plus cette année vu la hausse des prix et la crise énergétique. L'association s'attend à une hausse de 12% de personnes aidées en Haute-Vienne par rapport à l'an passé, et probablement +30% d'ici le printemps prochain selon Isabelle Dazenières des Restos de Haute-Vienne, invitée de France Bleu Limousin ce mardi à 8h15.

Plus de 200 familles ont été accueillies ce mardi au centre des Restos du Cœur de Chinchavaud, à Limoges. Entre le redémarrage de la distribution d'hiver qui concerne habituellement plus de personnes et l'inflation, la file d'attente s'est étendue sur plusieurs dizaines de mètres. Ici, environ 1.400 familles sont inscrites dans ce centre de distribution, le plus important à Limoges, ce qui représente en moyenne 7.000 à 10.000 repas servis chaque semaine.

Des chiffres en hausse selon les responsables, car le nombre de personnes accueillies ne cesse d'augmenter chaque jour. A l'image de cette jeune femme, future maman, qui a franchi la porte de l'association pour la première fois ce mardi : "J'ai perdu mon travail, mon contrat n'a pas été renouvelé et on a une maison, des charges, beaucoup de choses à payer. Je n'avais jamais d'aides jusqu'à maintenant."

Des étudiants, des retraités mais aussi des salariés viennent toujours un peu plus grossir les rangs des personnes accueillies. Cathy, bénévole depuis l'été ne s'attendait pas à une telle situation : "Ça m'a fait prendre conscience que c'était difficile pour beaucoup de gens et que ça pouvait arriver brutalement à des gens qui avaient une situation tout à fait normale avant. C'est terrible."

S'il n'y avait pas les Restos je ne mangerais pas du tout - Philippe, accueilli aux Restos du Cœur depuis six mois

Mais la jeune retraitée s'active et garde le sourire. Comme les autres bénévoles, elle a un mot gentil pour chaque personne accueillie. Philippe, qui vient ici depuis six mois, fait le plein pour la semaine : "Déjà que je ne mange pas beaucoup, un repas par jour, alors s'il n'y avait pas les Restos je ne mangerais pas du tout. Je préfère payer mes factures que manger." Après avoir fait le tour des étagères, il repart avec un caddie plein qu'il n'aurait jamais pu se payer : des spaghettis, de la ratatouille, des yaourts, de la viande, ou encore de quoi faire une soupe.

Les frais d'énergie pris en compte

Dans la file d'attente Lionel vient chercher l'aide alimentaire depuis deux ans, une aide encore plus indispensable pour lui cet hiver : "Avec les factures que j'ai d'électricité, 460 euros à payer en plus, ça devient affolant. Même en faisant attention, c'est dur."

C'est pour ça que désormais les frais d'énergie sont pris en compte explique Claudie, co-responsable du centre de Chinchauvaud : "On prend les factures d'eau, d'électricité et de gaz. On ne le faisait pas avant, mais vu les problèmes d'énergie... Donc c'est pour ça qu'on a plus de monde aussi."

La campagne d'hiver des Restos du Coeur dure jusqu'au mois de mars.