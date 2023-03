Haute-Vienne : un café répar'action pour éviter de jeter et faire des économies

Pour son deuxième samedi d'ouverture, la café répar'action de l'Escalier a enregistré une dizaine de personnes. Des retraités, mais aussi les parents venus faire réparer un jouet qui ne fonctionne plus. Les responsables du tiers-lieu de Saint-Léonard-de-Noblat ont lancé ce rendez-vous début février, une fois par mois, les gens peuvent venir apporter leurs appareils. Des bénévoles les accueillent et regardent avec eux gratuitement ce qui peut clocher pour tenter de réparer.

ⓘ Publicité

A l'entrée, Claire Gendronneau, en charge des projets numériques à l'Escalier, lit la charte de l'atelier aux nouveaux arrivants : "On fait de notre mieux, on ne s'engage pas à réparer puisqu'on n'est pas sûr de pouvoir, vous restez présent pendant la réparation, autrement dit vous participez..." Pas de problème pour Steve, qui habite à quelques kilomètres de là et qui vient faire réparer un chargeur de batterie pour une visseuse perceuse.

"Petite retraite, petit budget"

Comme beaucoup ici, il préfère tenter la réparation avant de racheter. Il y a le souci économique, "petite retraite, petit budget" explique avec un large sourire Jean-Claude, "parce qu'une platine aujourd'hui je ne sais pas combien ça vaut, mais ça doit pas être donné". Ce Miaulétou est venu avec une vieille platine : "Ça fait longtemps que je l'aie et puis un jour elle n'a plus marché." Mécanicien à la retraite, il n'hésite pas à mettre la main à la pâte pour aider, il est même venu avec ses propres outils.

C'est le principe du café répar'action, les gens qui apportent leur appareil peuvent aider les bénévoles comme ici Jean-Claude et Christophe © Radio France - Valérie Mosnier

Mathieu Charon, conseiller numérique à l'Escalier et bénévole du café répar'action confirme : "Un réparateur professionnel prendrait 60 euros de l'heure. Ici, ils viennent, on essaie d'établir un diagnostic ensemble et on voit qu'ils sont contents quand ça fonctionne de rien avoir à payer."

Réparer donner une 2e vie aux objets

Mais, la motivation première n'est pas l'argent. Elle est avant tout écologique pour Edwige. Cette mère de famille est venue pour un problème sur son grille pain : "Le premier levier c'est de réparer pour ne pas jeter et pour essayer d'inculquer aux enfants que tant qu'on peut réparer c'est quand même mieux que de courir au supermarché." Mais, elle reconnaît aussi qu'un modèle similaire coûterait environ 60 euros "une belle économie si on peut le réparer." Manque de chance pour elle, Mathieu ne peut rien faire. "C'est un peu de l'obsolescence programmée" regrette Edwige.

En revanche, Jean-Claude a eu plus de change. Sa platine est réparée, le plateau tourne à nouveau. Il s'empresse de la tester avec l'enceinte et le 33 tours qu'il a rapporté. Chantal Goya se met alors à résonner quelques minutes au sein de la pièce commune. De quoi convaincre le retraité : "Je reviendrai, mais pour une Sony avec 3 disques CD qui ne tournent plus. Je vais remettre toute ma sonorisation en route !"

Les appareils réparés sont pesés pour voir combien de kilos évitent la déchèterie © Radio France - Valérie Mosnier

Ce samedi, un poste cassette/CD a aussi été réparé ainsi que l'ordinateur de Sylvie : "Un ordinateur qui appartenait à mon fils il y a 36 ans, mes petites-filles jouaient très bien avec et puis d'un seul coup il s'est arrêté et voilà, il est réparé. Maintenant, on va le peser pour voir combien on a épargné à la déchèterie."

Elle a choisi de le faire réparer pour "éviter de gaspiller, par économie aussi et puis par écologie." L'opération a été réussie grâce à Sylvain, informaticien dans la vie, et bénévole : "C'est typiquement pourquoi on fait ces cafés répar'action, c'était rien, juste une soudure à l'intérieur. C'est aussi le principe de montrer que c'est accessible et possible de le faire et soi-même."

Il a suffi d'une petite soudure pour faire refonctionner cet ordinateur pour enfant © Radio France - Valérie Mosnie

Une occasion de se rencontrer

Le café répar'action à L'Escalier a lieu chaque premier samedi de chaque mois, entre 10h et 12h. Le prochain aura donc lieu le 1er avril. "Ce qui est chouette aussi c'est qu'il y a un échange, ça créé du lien entre les gens et c'est aussi le but du tiers-lieu rappelle Claire Gendronneau, "donc c'est économique, ça créé du lien et c'est rappeler qu'il y a des gens qui ont des compétences, qui souvent les gardent pour elles, et là c'est l'idée du partage. J'ai espoir que ça fonctionne."

loading