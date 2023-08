Haute-Vienne : une maison de santé doit remplacer l'ancien hôpital de Saint-Léonard-de-Noblat

Cela fait déjà quatre ans que ce grand immeuble à l'angle du boulevard Carnot à Saint-Léonard-de-Noblat n'accueille plus de public. Le personnel hospitalier a définitivement quitté le bâtiment V120 en raison de la présence d'amiante dans ses murs. Des locaux restés vacants depuis, car le Centre hospitalier intercommunal Monts et Barrage a déménagé 700 mètres plus loin.

"Le V120 date des années 70. Il est certes, le plus récent, mais également le plus amianté. De plus, architecturalement, il n'est pas vraiment intégré au sein de notre site patrimonial", souligne le maire, Alain Darbon, pour justifier le choix de cette démolition. En octobre prochain, le bâtiment aura disparu, mais plutôt que de laisser un terrain ras, la Ville compte reconstruire par-dessus. Une maison de santé va voir le jour en 2025.

25 professionnels de santé déjà près à s'installer

La nouvelle structure sera cinq fois plus petite que l’hôpital mais le but c'est "de dynamiser la médecine de ville", précise l'adjoint au maire Alain Perabout. Vingt-cinq professionnels de santé sont déjà prêts à s'y installer. "Ce sont eux qui sont demandeurs de ces maisons de santé ! Aujourd'hui, on sait très bien que la médecine libérale change et que les jeunes médecins aspirent à se regrouper dans des espaces collectifs. C'est une démarche de médecine collaborative", soutient le maire Alain Darbon.

Cécile, infirmière à Saint-Léonard-de-Noblat, le confirme. "On en parle déjà depuis plusieurs années ! On a hâte de voir une nouvelle structure subvenir à de nouveaux besoins de la population." D'un point de vue pratique, Pascal, retraité et nouvellement installé à Saint-Léonard-de-Noblat, se réjouit de cette nouvelle "une maison de santé, ça me permettrait d'éviter d'aller courir à droite et à gauche."

Un projet à 5 millions d'euros

Pour la Ville, il valait mieux démolir pour repartir sur de bonnes bases, car cela lui coûtait trop cher de réhabiliter tout le bâtiment. Un projet malgré tout à 5 millions d'euros, qui a pu bénéficier d'une subvention étatique d'1 million 115 000 euros.

Seul bémol pour certains, les médecines non conventionnées comme l'ostéopathie n'ont pas leur place dans la structure. Cyndie, praticienne shiatsu, une médecine traditionnelle chinoise, regrette cette restriction "comme c'est financé par l'État, on ne peut pas en bénéficier... C'est dommage. Un projet comme ça pourrait aller plus loin, parce que nous sommes complémentaires entre praticiens."

La démolition devrait s’étaler sur vingt jours à partir du 21 septembre. Le début des travaux est prévu début 2024. La maison de santé devrait être finie en 2025.