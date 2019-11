Haute-Vienne : vive émotion à Saint-Léonard-de-Noblat après la disparition de Raymond Poulidor

L'émotion est vive depuis ce mercredi matin à Saint-Léonard-de-Noblat où Raymond Poulidor résidait. L'éternel second du Tour de France au palmarès pourtant exceptionnel, est mort ce mercredi à l'âge de 83 ans.

Saint-Léonard-de-Noblat, France

La nouvelle de la disparition de Raymond Poulidor s'est rapidement répandue dans la ville de Saint-Léonard-de-Noblat ce mercredi matin. C'est dans cette commune de la Haute-Vienne, que l'éternel second s'était installé depuis très longtemps. Il laisse le souvenir d'un homme discret, simple, authentique mais aussi sympathique.

Raymond Poulidor est un monument. (Thérèse - voisine )

Ce mercredi la maison de "Poupou" était gardée par des gendarmes. Quand sa voisine les a vus elle n'a pas voulu tout de suite y croire. Thérèse peine à trouver ses mots, mais pour elle c'est indéniable "Raymond Poulidor est un monument. C'est un grand homme pour moi"

Quand j'ai reçu la médaille de la jeunesse et des sports c'est lui qui m'a accompagné - Pierre Boyer (Président du comité départemental de rugby de la Haute-Vienne)

Un grand homme et un grand ami surtout pour Pierre Boyer, le Président du comité départemental de rugby de la Haute-Vienne. Dans la boulangerie du centre-ville, il a bien du mal à cacher sa tristesse. "J'ai trop de souvenirs" explique-t-il, "Je l'ai connu quand il habitait à Champnétery, on habitait le même village. J'étais à son mariage. Quand j'ai reçu la médaille de la jeunesse et des sports c'est lui qui m'a accompagné"

A Saint-Léonard-De-Noblat, Raymond Poulidor a une avenue et un stade à son nom mais aussi une statue à son effigie. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

La perte d'un bel ambassadeur de Limousin ( Alain Darbon - Maire de Saint-Léonard-de-Noblat)

Pour Alain Darbon, le maire actuel de Saint-Léonard-de-Noblat, c'est "la perte d'un homme remarquable. D'un homme simple et d'une force incroyable", la perte également d'un " bel ambassadeur pour le Limousin". " C'était NOTRE Poupou, la simplicité de notre monde rural" a estimé de son côté Jean-Paul Bardon, l'ancien maire de la commune.

