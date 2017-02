Hautefort : maison de santé cherche médecins

Depuis quelques semaines, la maison de santé de Hautefort inauguré en 2012 n'accueille plus aucun médecin généraliste. Un souci pour l'attractivité du pôle de santé.

Il n'y a plus de médecins à Hautefort en Périgord Vert. En quelques semaines, la maison de santé inaugurée en 2012 s'est vidée. Aujourd'hui l'établissement de 700 m2 accueille 11 professionnels de santé : kiné, infirmières, psychologue, dentistes... mais pas un seul généraliste. La communauté de communes qui gère la maison est donc en quête d'un médecin, mais ce n'est pas gagné.

Hautefort a un très beau château, mais ça ne suffit pas pour attirer les jeunes médecins. Les trois bureaux colorés et lumineux censés accueillir les généralistes de la maison de santé sont vides. Les divans d'examen attendent leurs patients. Une maison de santé sans médecin, ce n'est pas bon pour l'image. Surtout que celle-ci a coûté plus de deux million et demi d'euros.

La communauté de communes a mis 600.000 euros sur la table et a dû emprunter, mais aujourd'hui elle est dans ce qui ressemble à une impasse. "Le canton n'est pas considéré comme une zone blanche par l'agence régionale de santé, on ne peut donc pas bénéficier des 50.000 euros d'aides qui peuvent être accordés aux nouveaux médecins qui s'installent," explique Dominique Bousquet, le président de la communauté de communes.

A la recherche de la perle rare, l'élu passe des petites annonces dans les revues spécialisées. "Pourtant on est très bien ici. C'est grand, lumineux et très bien équipé. On peut discuter avec les collègues à côté, ça permet de se sentir moins seul," raconte Lucile Sittarame la podologue remplaçante. "En tant que kiné je sais que j'avais l'habitude d'aller toquer à la porte du médecin quand un patient me parlait d'un souci de santé, pour demander un conseil, voire un diagnostic. Une maison de santé sans généraliste c'est moins attractif," assure Paul-Emmanuel Moulin. En attendant les cabinets des quatre médecins des alentours sont saturés et tout le monde serait bien soulagé de voir arriver un nouveau confrère dans les environs.