Col de l'Échelle, Névache, France

Des militants de Génération identitaire, un groupe d'extrême droite, bloquent ce samedi le col de l'Echelle, à 1.762 mètres d'altitude, dans les Hautes-Alpes, un point de passage entre l'Italie et la France pour des migrants. La centaine de militant veut ainsi "veiller à ce qu'aucun clandestin ne puisse rentrer en France".

"Frontière symbolique"

Après une ascension en raquettes, les membres de ce mouvement ont matérialisé une "frontière symbolique" avec un grillage en plastique de chantier. Ils veulent rester sur place tout le week-end pour "notifier" aux éventuels migrants "que la frontière et fermée et qu'ils doivent rentrer chez eux". Le col de l'Echelle se situe à six kilomètres de la frontière avec l'Italie.

En juillet 2017, dans le cadre de sa campagne "Defend Europe", Génération identitaire avait affrété un navire en Méditerranée pour dissuader les ONG de secourir les migrants en mer. Arrivée le 5 août au large de la Libye, l'opération avait pris fin le 17 août.

Texte de loi asile et immigration

Cette action intervient alors qu'est discuté depuis lundi à l'Assemblée nationale le controversé texte de loi asile et immigration. Le projet de loi devait être voté ce vendredi, mais un peu plus de la moitié des 972 amendements ont été examinés.