Hautes-Pyrénées : 20.000 rendez-vous supplémentaires d'ici juillet 2022 pour faire sa carte d'identité

Ca bouchonne au guichet des carte d'identité. Le problème n'est pas neuf, il est apparu au cours de l'année 2021 comme une conséquence directe de la crise du coronavirus, et des ralentissements dans l'administration. Il s'est encore aggravé depuis, notamment en avril où un pic de demandes a été enregistré selon le préfet des Hautes-Pyrénées. Pour y remédier le gouvernement a annoncé un plan national, il se décline donc chez nous, localement. En Hautes-Pyrénées le plan d'action a été mis en place dès le 2 mai avec un objectif : booster de 30% le nombre de rendez-vous d'ici le 14 juillet.

Plus de moyens technologiques et humains

Pour parvenir à augmenter la capacité, la préfecture a d'abord joué sur le levier matériel à savoir deux machines supplémentaires pour enregistrer les empreintes digitales. Elles seront déployées dans les prochaines semaines. Au total le département disposera de 16 machines fixe et une mobile pour des situations particulières comme les ehpads ou les prisons.

L'autre levier c'est bien sûr les moyens humains et l'usage de ces machines à plein régime. Il y a donc eu des échanges entre les municipalités et la préfecture pour revoir les plannings, agrandir les plages horaires mais aussi jouer sur la durée du rendez-vous. Dans certaines mairies un rendez-vous était prévu pour durer 30 minutes, ce sera désormais une quinzaine tout au plus. Cela permet de dégager de nouveaux créneaux, parfois même de doubler la capacité d'une mairie.

Enfin, la préfecture des Hautes-Pyrénées appelle les usagers a privilégier la pré-déclaration en ligne soit de chez soi, soit via les maisons France Service. Ensuite il n'y aura plus qu'à vérifier et enregistrer les papiers en mairie, prendre les empreintes digitales. Enfin, si vous êtes étudiants ou futurs bacheliers le Rodrigue Furcy, le préfet des Hautes-Pyrénées assure qu'une tolérance sera mise en place pour passer vos examens, inutile donc de ses presser pour pour faire renouveler sa pièce d'identité.

Revenir à un mois de délai

Les premiers effets de ce plan sont déjà là selon le préfet des Hautes-Pyrénées puisqu'il fallait compter en moyenne 89 jours pour un rendez-vous au 19 avril, contre désormais 46 jours en moyenne. Un délai presque divisé par deux en quelques semaines mais toujours très long.

Avec ce panel de mesures, la préfecture entend dégager 20.000 nouveaux créneaux d'ici au 14 juillet prochain. De quoi absorber le surplus de demandes des derniers mois et revenir à un délai normal, d'une trentaine de jours a expliqué Rodrigue Furcy.