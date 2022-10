Hautes-Pyrénées : la préfecture limite la consommation de carburants à 30 litres

Plus de carburant, ni diesel ni essence, dans certaines stations (photo d'illustration)

Le préfet des Hautes-Pyrénées communique ce mercredi sur la situation de l'approvisionnement en carburant dans le département. Ce jour, il a été constaté que "40% des stations-services sont partiellement ou totalement fermées". Ces jours-ci des consommateurs ont pu vouloir se précipiter à la pompe pour acheter en prévision, tout cela dans un contexte de mouvements sociaux dans les principales raffineries de France.

Pour éviter les "_achats préventifs préjudiciables au bon fonctionnement des stations-service_s", le préfet interdit l'enlèvement et le transport de carburants en jerrican, citerne ou récipient portable. Le préfet limite aussi la vente de carburant (gazole, super, sans plomb 95 et 98) à 30 litres pour les voitures et à 200 litres pour les poids-lourds.

"Ces restrictions sont à effet immédiat et s’appliquent jusqu’au vendredi 14 octobre à 23h59, ajoute la préfecture. Le préfet des Hautes-Pyrénées en appelle au civisme et à la responsabilité de chacun et préconise un comportement citoyen pour assurer la satisfaction de tous."