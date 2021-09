Hautes-Pyrénées : plus de petites blessures et moins de décès, le PGHM fait son bilan de l'été

Cet été, les secours en montagne du 65 ont remarqué que le profil des randonneurs avait changé. Avec la crise sanitaire, ce sont davantage des familles françaises qui viennent profiter des Pyrénées. Alors, il y a moins de chutes graves et donc de décès, et plus de petits bobos.