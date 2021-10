W!fe, la première association haut-viennoise d'aide aux victimes de violences conjugales en milieu rural

C'est une première en Haute-Vienne, une association d'aide aux victimes de violences conjugales a été créée en milieu rural à Saint-Léonard-de-Noblat. "W!fe" aide les victimes dans leurs démarches et les protège. Les commerçants et artisans participent aussi à cette libéralisation de la parole.

Valérie est une maman qui a été victime de violences conjugales. Aujourd'hui, elle veut à son tour apporter de l'aide. Elle a créé en mars 2021 l'association "W!fe". "Nous voulons aider ces personnes dans le besoin. Aujourd'hui pour que la parole se libère, il faut rassurer et offrir une aide."

En France, un féminicide sur deux a lieu dans une zone rurale. "C'est plus difficile pour les femmes de dénoncer ces violences dans ces territoires", explique Valérie. "Tout le monde se connait. Le jugement est important. On n'ose pas facilement se déclarer victime."

Les structures d'aides sont aussi moins développées par rapport aux grandes villes. "Les femmes subissent aussi plus les inégalités dans l'accès aux soins ou aux transports. Toutes ces difficultés ne permettent pas aux femmes d'être bien accompagnées. On ne retrouve pas non plus les actions de prévention comme dans les grandes villes."

Libérer la parole avec l'aide des commerçants et artisans

Depuis sa création une quinzaine de personnes ont déjà été mises en sécurité. L'association s'appuie aussi sur des "refuges". Commerçants et artisans de Saint-Léonard ouvrent leur porte aux potentielles victimes. C'est le cas par exemple du bar Miaulétou. Christophe est le gérant : "Il faut trouver le bon moment, le bon endroit pour ces victimes. Dans mon bar tabac, il y a du monde. On peut entrer, parler à celui qui va vous servir en toute sécurité."

Valérie n'a pas eu de mal à convaincre ces professionnels. "Dès que l'on a présenté notre démarche, tous ont dit : "Oui !" C'est une bonne chose, la parole se libère. On a besoin de parler et d'offrir des lieux sécurisés."

Ces commerçants et artisans protègent dans un premier temps la victime et lui propose de la rediriger vers l'association W!fe, elle même en lien direct avec les autorités compétentes. "Nous formons une chaîne pour aider les victimes, elles ne sont plus seules." Un numéro d'urgence ouvert 24h sur 24 et 7 jours sur 7 est aussi disponible : 06 28 29 18 20.

Des logements provisoires inaugurés

L'association grandit. Après les refuges, l'association va inaugurer cette semaine des logements d'urgence. "En attendant de trouver à chaque victime une solution durable, nous aurons deux logements provisoires pour pouvoir vivre en toute sécurité. On pourra accompagner ces familles vers les professionnels de la santé et la justice jusqu'à ce que ces victimes puissent se retourner et trouver une solution durable."

W!fe est une association soutenue par les pouvoirs publics. Ce type d'association est mis en avant par le gouvernement. Mercredi 20 octobre, dans un communiqué commun la ministre chargée de l'Egalité femmes-hommes Elisabeth Moreno et le secrétaire d'Etat à la Ruralité Joël Giraud, ont annoncé avoir débloqué un million d'euros sur deux ans pour soutenir les associations "œuvrant pour l'égalité entre les femmes et les hommes en milieu rural".