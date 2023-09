Hauts cantons : une cinquantaine de riverains portent plainte contre les rave-parties

Cet été, plusieurs rave-parties ont eu lieu dans diverses communes des Hauts cantons, la plupart se sont déroulées à Joncels, village de 300 habitants. Depuis, un collectif de riverains, essentiellement joncellois, a vu le jour pour dénoncer les dégâts causés par ces fêtes.

Une trentaine de plaintes déposées

Samedi 9 septembre, une cinquantaine d'habitants des Hauts cantons se sont rassemblés devant la gendarmerie de Bédarieux. Une trentaine de plaintes contre X ont été déposées. Elles visent l'organisation de fêtes avec au moins plusieurs centaines de personnes survenues dans le secteur.

"Au fil des années, ces raves-parties sont de plus en plus nombreuses. Depuis le mois de juin dernier, il y en a eu une dizaine à Joncels, déplore Marcelle, riveraine de 76 ans. On ne dort plus, que ce soit le jour ou la nuit."

Marcelle fait partie des plaignants. Elle avoue être angoissée notamment par rapport à sa santé, "je constate que mon cœur part à toute vitesse quand les basses sont en marche. J'ai quand même un certain âge."

"On ne se sent pas du tout aidé par les forces de l'ordre"

Parmi les autres plaignants, un conducteur de train d'une cinquantaine d'années qui préfère rester anonyme, "on ne se sent pas du tout aidé par les forces de l'ordre, ni la préfecture. Il y a un laissez-faire sans une réelle prise en compte de nos problèmes qu'ils soient de santé, de pollution ou de toute sorte de nuisance."

D'après ce riverain, ces dépôts de plainte pourraient être un ultime recours avant un drame, "on craint qu'un jour il y ait un pétage de plombs, que quelqu'un en vienne aux mains ou plus loin encore, c'est pour ça qu'on s'est dit qu'il fallait faire quelque chose."