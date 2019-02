Hauts-de-Seine : des patrouilles à cheval pour lutter contre les incivilités

Grand Paris Seine Ouest qui regroupe huit villes des Hauts-de-Seine, la police nationale et la Garde républicaine ont signé un partenariat pour mettre en place une "police verte". Composée de cavaliers et de gardes champêtres, elle va lutter notamment contre les décharges sauvages.

Hauts-de-Seine, France

Des ordures déposées n'importe où, des mégots jetés par terre, des crottes de chiens non ramassées, c'est pour lutter contre toutes ces infractions du quotidien, mais aussi les cambriolages ou les vols à la tire que ces brigades équestres sont mises en place. "Le cavalier étant beaucoup plus haut, il a une vue plus lointaine et peut donc mieux surprendre ceux qui commettent des dépôts sauvages" assure Pierre-Christophe Baguet, maire de Boulogne-Billancourt et président de Grand Paris Seine Ouest, "il peut intervenir, et en complémentarité avec les caméras de vidéo protection, on peut plus facilement arrêter les délinquants".

Composée de 14 gardes champêtres et de 22 contrôleurs de l’espace public, la #PoliceVerte aura pour mission de #sensibiliser les riverains au respect de l'espace public et sera en mesure d'agir rapidement sur toutes les #incivilités constatées sur les huit communes du territoire. pic.twitter.com/7y7gC00ZJF — GrandParisSeineOuest (@GPSO_SeineOuest) February 20, 2019

Le cheval, un "facilitateur"

Des patrouilles équestres de la police nationale et de la Garde républicaine vont donc se relayer, pour sillonner les parcs et jardins, les quais de Seine, les zones pavillonnaires, ou encadrer les grands événements. Le territoire concerné regroupe les villes de Boulogne-Billancourt, Issy-les-Moulineaux, Ville d'Avray, Sèvres, Meudon, Marnes-la-Coquette, Vanves et Chaville. "Le cheval est un animal fédérateur, cela nous permet d'avoir des échanges très positifs avec le public", explique une policière et cavalière.

Aujourd'hui, il existe des patrouilles équestres de la police nationale dans les Hauts-de-Seine et en Seine-Saint-Denis. A Paris, ce sont plutôt les cavaliers de la Garde républicaine qui sont chargés de ces missions d'ordre public.