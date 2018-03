Le droit à la santé pour tous est-il menacé dans les Hauts-de-Seine ? C'est ce que dénonce le collectif "Alerte pour les PMI et centres de planification familiale". En cause, une note du Conseil départemental qui invite les soignants à réorienter les femmes sans couverture sociale vers les hôpitaux.

Hauts-de-Seine, France

Cette note datée du 26 février dernier est très claire. Elle demande aux soignants "pour toute femme enceinte ou enfant nécessitant des examens complémentaires sans droit ouvert ou en cours d'ouverture, vous devez les orienter exclusivement et sans délai vers un centre qui pratique le PASS hospitalier". Ces permanences d'accès aux soins de santé sont en place dans sept hôpitaux actuellement dans les Hauts-de-Seine.

Mais pour les sages-femmes et médecins des centres de protection maternelle et infantile (PMI), c'est un non-sens. "On a construit un partenariat, avec des personnes fragiles, vulnérables" explique Martine Verkaeke, sage-femme à l'hôpital Louis Mourier de Colombes, "et on nous demande de les renvoyer vers des PASS qui n'ont ni les moyens humains, ni les moyens matériels de les accueillir et de leur proposer un suivi de grossesse". Rien que dans cet hôpital, 507 femmes sans-papiers ont pu être suivies en 2016.

"On leur demande de s'adapter à un système que nous même nous avons du mal à comprendre" poursuit Charlotte Serrano, médecin au Centre de santé de Gennevilliers, "c'est sûr que l'on va en perdre certaines en route, au risque de leur santé".

La crainte de fermeture des centres de PMI

Derrière cette note, certains soignants craignent aussi la fermeture des centres de protection maternelle et infantile. Un combat relayé par la députée Front de Gauche et conseillère départementale Elsa Faucillon : "Le conseil départemental a d'abord voulu fusionner puis supprimer des centres de PMI en nous expliquant qu'il fallait accompagner les publics les plus fragiles, et là, ils ne expliquent que les PMI n'accompagneront plus les plus vulnérables. On est dans une logique de fermeture de services publics".

Du côté du Conseil départemental, on réfute toute logique financière de fermeture. "Nous réorganisons les PMI pour améliorer l'accueil, mais il n'est pas question de faire des économies sur la santé", se défend Marie-Laure Godin vice-présidente en change des Affaires sociales, de la solidarités et de l'insertion. "Nous accueillons tous les publics, et nous aidons les personnes sans-papiers dans leurs démarches de demande de couverture sociale, mais pour ce qui est des soins c'est de la compétence de l'Etat".

Elsa Faucillon va demander ce jeudi en séance publique du Conseil départemental des Hauts-de-Seine le retrait de cette note.