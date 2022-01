Un pôle judiciaire national pour les "Cold cases" sera créé en mars à Nanterre

Un pôle judiciaire national dédié aux affaires non élucidées, va être créé le 1er mars 2022 à Nanterre (Hauts-de-Seine), a appris franceinfo ce mercredi.

Le tribunal de Nanterre (Hauts-de-Seine) va accueillir le 1er mars 2022, un pôle judiciaire national dédié aux "Cold cases", les affaires non élucidées.

La création de ce pôle était prévue dans la loi pour la confiance dans l'institution judiciaire promulguée le 23 décembre 2021. Ce pôle sera composé de trois juges d'instruction, un magistrat du parquet, trois greffiers et deux juristes spécialisés.

Un pôle très attendu par les enquêteurs, les magistrats et les familles de victimes

Ce pôle national va hériter de 241 dossiers : 173 affaires non élucidées et 68 procédures de crimes en série. Le premier objectif de ce pôle est d'éviter un enlisement dans ces affaires complexes et anciennes, ainsi que d'empêcher le passage d'un juge d'instruction à un autre au risque de voir des informations se perdre en chemin.

Le deuxième objectif est de permettre une meilleure coordination entre les services, d'établir des connexions entre les crimes, de mieux analyser le mode opératoire des auteurs, et "de permettre à ces dossiers", selon les propos d'Eric Dupond-Moretti, ministre de la Justice ce mercredi dans 20 minutes, "de rester vivants judiciairement et d'offrir une chance de réponses aux proches des victimes."

Le père d'Estelle Mouzin avait interpellé le ministre de la Justice

Le mercredi 5 janvier, Éric Mouzin, père d’Estelle Mouzin, enlevée à l’âge de 9 ans par Michel Fourniret le 9 janvier 2003, avait écrit une lettre à Éric Dupond-Moretti pour lui demander de mettre en oeuvre très vite ce pôle national.

Ses avocats, Didier Seban et Corinne Hermann se battent par ailleurs depuis des années pour faire avancer la compréhension de ces crimes non résolus et créer une véritable culture du "Cold case" au sein de l'institution judiciaire.