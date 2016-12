A Hayange, le Secours populaire organise sa fête de Noël malgré les tensions avec la municipalité FN

Le Secours populaire d'Hayange organisait mardi 20 décembre sa fête de Noël, malgré les pressions de la municipalité Front national. Avant la fête de Noël pour les bénéficiaires, il a reçu le soutien de son président national, Julien Lauprêtre, et de Valérie Trierweiler.

Depuis des mois, c'est le bras de fer entre la municipalité FN et les bénévoles du Secours populaire d'Hayange. Il n'y a plus de chauffage dans le local et l'association a été priée de déguerpir. Le repas des bénéficiaires a dû être délocalisé à Nilvange, faute de prêt de salle à Hayange.

Ce mardi, avant la fête pour les bénéficiaires, deux personnalités du Secours populaire sont venus au local d'Hayange pour montrer leur soutien. Julien Lauprêtre, le président national du Secours populaire et Valérie Trierweiler, ancienne première dame et marraine des villages Copain du monde, le mouvement d'enfants du Secours populaire.

Un symbole de la solidarité

Emmitouflés dans des manteaux et à la lumière d'un groupe électrogène, une quarantaine de bénévoles se serrent au milieu des stocks de cartons et de jouets. Cette visite, c'est le symbole de la solidarité pour la présidente mosellane de l'association, Marie Françoise Thull : "Nous faisons cela parce que nous aimons l’autre. Nous ne sommes pas dans le combat. Et je pense que le maire d’Hayange se trompe. Nous sommes des résistants de la misère, mais pas des militants".

Je suis plein d’admiration pour ces bénévoles d’Hayange " - Julien Lauprêtre, président du Secours populaire français

Ce matin encore, deux adjoints au maire, plutôt agressifs selon les bénévoles, sont venus tourner autour du local. Le président national du Secours populaire Julien Lauprêtre, a d'ailleurs écrit au Défenseur des droits pour dénoncer la situation. Lui a beaucoup d'admiration pour les bénévoles d'Hayange. Il considère qu’ils sont en résistance face à un maire Front national, qui ne comprend rien. "Je trouve que c’est outrancier. Tout ce qu’il dit est très mauvais. De raconter qu’on s’occupe des étrangers et que ce n’est pas bien. C’est lui qui donne un caractère politique à ces choses. Notre politique c’est la solidarité "

Le maire FN n’a ni humanité, ni générosité" - Valérie Trierweiler

Valérie Trierweiler s'est proposé pour venir partager cette journée avec les bénévoles et les enfants. L'ancienne première dame est révoltée par ce qui se passe ici et très remontée contre la municipalité FN : "Ici ,il y a une mairie qui ne supporte plus les actions des bénévoles. La mairie Front national se démasque toute seule. Elle montre qu’elle n’a ni humanité, ni générosité."

Le Secours populaire d'Hayange soutient 276 familles, soit 1250 personnes. Il est animé par 24 bénévoles