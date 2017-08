Hayange : les Forbans disent oui à la fête du cochon

La fête du cochon d’Hayange a trouvé sa tête d’affiche. Le groupe les Forbans a accepté de se produire dimanche 3 septembre alors qu'Eve Angeli, Enzo Enzo et Caroline Loeb avaient refusé d’être associées à ce rendez-vous créé par le maire FN, Fabien Engelmann.

Après des rebondissements, la tête d’affiche de la fête du cochon d’Hayange est trouvée. Les Forbans ont dit oui pour jouer dimanche 3 septembre, contrairement à Eve Angeli, Enzo Enzo et Caroline Loeb qui avaient refusé de chanter dans cette ville dirigée par le maire FN Fabien Engelmann.

Les Forbans est un groupe de rockabilly connus pour ses tubes "Chante", "Flip-flap". Ses membres ont déjà joué pour les 40 ans du FN en 2012, mais ils se défendent de faire de la politique et le chanteur dénonce "un climat de polémiques".

Je ne veux pas pénaliser les habitants - Bébert, le chanteur des Forbans

Albert Kassabi, dit Bebert, le chanteur des Forbans martèle qu’il n’a aucune motivation politique. "Je ne viens pas chanter à Hayange parce que j’adhérerais aux idées du FN. L’avant-veille nous serons à Toulouse, la veille dans une autre ville avec une autre couleur politique. On n’en a rien à faire. En revanche, je refuse d’être jugé pour ma participation à la fête du cochon. Je ne veux pas pénaliser les habitants, tous n’ont pas voté FN. Et ceux qui font des polémiques, ce sont ces artistes et leur agent qui refusent de venir à Hayange".

La fête du cochon d’Hayange a pour slogan "nos traditions d’abord". Elle attire chaque année quelques individus qui arborent un style néo-nazi : "tant pis pour eux, moi je m’en tape, ce sont des crétins", répond le chanteur des Forbans.