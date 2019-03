Hé!Léman, une nouvelle façon de covoiturer vers Genève

Une borne et un SMS, c’est la nouvelle façon de covoiturer. Sur l’axe Valleiry, Viry et Genève, le système Hé!Léman veut faciliter la mise en relation des conducteurs et des passagers.

Haute-Savoie, France

Hé!Léman, c’est quoi ?

"Cela fonctionne comme du covoiturage instantané, c’est une forme d’autostop amélioré", explique Ludovic Antoine, responsable mobilité au pôle métropolitain du genevois français. Ce nouveau dispositif Hé!Léman doit faciliter la mise en relation entre les personnes et aider au désengorgement des petites douanes, notamment celles des localités du sud du canton de Genève.

Hé!Léman, comment ça marche ?

Quatre bornes, façon arrêt de bus, ont été installées sur l’axe Valleiry, Viry et Genève. Le passager à la recherche d’un covoiturage se rend à l’une de ces bornes. Et plus besoin de lever le pouce. "Il prend son téléphone portable et envoie un SMS à un numéro spécial (non surtaxé) avec le code de sa destination", détaille Ludovic Antoine. Une fois le SMS validé, la destination s’affiche sur le panneau digital situé sur la borne. Ne reste plus alors qu’à attendre qu’un automobiliste qui aura vu le message s’arrête. "Ce sont des routes à trafic assez dense. On estime qu’entre 6 heures et 9 heures, le temps d’attente sera de 5 à 10 minutes."

(capture d'écran covoiturage-leman.org) -

Les avantages de Hé!Léman ?

C’est un système souple pour le passager à la recherche de covoiturage. "Contrairement aux autres systèmes celui-ci est vraiment instantané. C’est une solution supplémentaire par exemple pour ceux qui auraient loupé leur bus", assure Ludovic Antoine. Et pour l’automobiliste qui s’arrêtera ? S’il s’est inscrit sur le site covoiturage-leman.org, il recevra 2 euros. Un défraiement pris en charge la première année par le pôle métropolitain du genevois français. "C’est expérimental. Nous misons sur une moyenne de 15 à 20 trajets quotidiens."