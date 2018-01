"Le jardin des lucioles", la crèche d’Hébécourt au sud d’Amiens, est menacé à cause de la suppression progressive des emplois aidés annoncée par le gouvernement. Une structure qui accueille plus de cinquante enfants.

Hébécourt, France

Il menace de bloquer la D1001 si aucune solution ne lui est proposée. Dominique Hesdin, le maire d’Hébécourt se dit prêt à passer à l’action pour protester contre la suppression de contrats aidés au sein de la crèche de sa commune. Elle accueille plus de cinquante enfants qui viennent des communes alentours. Une structure qui fonctionne grâce à sept fonctionnaires, à deux salariés en CDD et à cinq contrats aidés. Mais quatre de ces contrats financés par l'Etat n'ont pas été renouvelés, selon Dominique Hesdin. Un vrai problème pour le maire : «On ne peut pas laisser mourir cette structure. Elle est indispensable : que feraient nos familles sans moyens de garde, ici, en zone rurale ? On a une demande considérable et toujours des familles en attente. Nous ne pouvons vraiment pas nous passer de cette crèche. »

Un équipement récent

La loi impose un nombre précis d’adultes pour encadrer les enfants des crèches. Si ces emplois aidés étaient supprimés, le nombre d’enfants accueillis devrait être réduit en conséquence. Paradoxal pour cette crèche qui a bénéficié d’une extension de 40 m2 récemment. Stéphanie Nauwynck, la directrice, nous fait visiter les locaux : « Cette partie du bâtiment n’existait pas il y a deux ans. Nous avons maintenant un coin pour les bébés, avec leur dortoir, leur salle de bain et une biberonnerie. »

Une directrice inquiète pour l’avenir de la structure : « Les postes menacés sont des postes d’animatrices petite enfance. Elles accueillent les enfants, elles s’occupent d’eux tout au long de la journée. Nous avons besoin d’elles pour constituer l’effectif légal qui permet à la crèche de fonctionner normalement. »

100.000 euros pour palier la fin des contrats aidés ?

Si ces contrats aidés venaient à disparaître, Dominique Hesdin, le maire d’Hébécourt, ne pourrait pas les remplacer. « La seule solution pour s’en sortir, serait d’augmenter de 100.000 euros les contributions des six communes membres du syndicat intercommunal qui gère la crèche. Ce qui ferait augmenter les impôts locaux de façon exponentielle. C’est inenvisageable. »

Dominique Hesdin est bien décidé à défendre la crèche de sa commune © Radio France - Claudia Calmel

Dominique Hesdin, le maire d'Hébécourt, envisage d'organiser des actions de blocage de la crèche ou de la Départementale 1001 pour conserver ses emplois aidés.

La préfecture de la Somme contactée par France Bleu Picardie affirme ce lundi soir que le dossier de la crèche d’Hébécourt a été instruit : la commune devrait pouvoir conserver deux de ses emplois aidés.