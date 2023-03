Hébergement d'urgence en Isère : deux recours devant le tribunal administratif

"Il y a une une volonté de rogner sur les coûts en permanence" dénonce Baptiste, un militant de "Lutte Hébergement Grenoble". Avec d'autres collectifs, il soutient la démarche du DAL 38 (Droit au logement) : l'association a déposé ce lundi 27 mars deux recours contre l'État devant le tribunal administratif de Grenoble. En 2021 déjà, l'association avait obtenu gain de cause par un jugement du même tribunal administratif saisi en référé. Le juge administratif avait sommé la préfecture de l'Isère de remédier aux problèmes de salubrité liés à la présence de parasites (des punaises de lit), et de fournir suffisamment de produits d'hygiène aux personnes hébergées. Des mesures d'urgence ont été prises suite à cette décision, reconnaît Baptiste, du collectif grenoblois. Mais il reste encore beaucoup à faire selon lui pour rendre les conditions de vie acceptables. C'est le sens des deux saisines déposées ce lundi - l'une en référé, l'autre sur le fond pour réclamer une réforme structurelle des dispositifs d'accueil. Les militants pointent notamment des problèmes de salubrité. Plus généralement les conditions de vie jugées sont jugées "déplorables" par les collectifs.

Rapport du sénateur Guillaume Gontard

Le mois dernier l'Isérois Guillaume Gontard, président du groupe "écologie, solidarité et territoires" au Sénat, avait publié un rapport sur cette question de l'hébergement d'urgence. L'élu a eu l'occasion de visiter des centres à Voreppe et Moirans. Pour lui le premier problème est celui de l'hébergement d'urgence... qui se prolonge dans le temps, y compris pour les familles. "Une famille, c’est deux petites chambres de type Formule 1 de 10 m² et en général il n'y a pas de cuisine collective, a constaté le sénateur isérois. Ils mangent des barquettes dans leur chambre, etc. Donc quand ça dure 2 ans, 3 ans, ça devient très, très compliqué... et effectivement on est carrément dans l’insalubrité." L'élu isérois souligne par ailleurs l'éloignement de Grenoble - où se font les démarches administratives et où, souvent, les enfants sont scolarisés - mais aussi le manque de moyens. "La problématique des associations qui gèrent ces centres, souligne Guillaume Gontard, c'est qu'elles doivent faire avec les moyens qu’on leur donne. On voit qu'il y a des appels d'offres avec des des tarifs de plus en plus tendus, et donc avec des des difficultés pour faire face et pour faire fonctionner ces centres."

"Logement accessible à tous"

Parmi les griefs portés par le collectif "Lutte Hébergement Grenoble" il y a aussi une nourriture pas forcément adaptée aux besoins des personnes hébergées, et des problèmes d'accès aux produits hygiéniques. Autant d'éléments qui ont un effet délétère sur la santé des personnes accueillies, dénonce le collectif qui réclame des mesures de fond de la part de l'État. Et c'est toute la chaine qui est concernée : "ce pour quoi on milite c’est le logement accessible à toutes et tous, résume Antoine du collectif Lutte Hébergement Grenoble*, pour pouvoir ensuite entamer une scolarité, un parcours santé, et un travail dans de bonnes conditions".*