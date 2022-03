Près de 2.000 Ukrainiens seraient arrivés en France depuis le début de la guerre avec la Russie. La Drôme et l'Ardèche se préparent à accueillir les réfugiés.

Hébergements, cours de français : l'accueil des Ukrainiens se prépare en Drôme et en Ardèche

La solidarité s'organise en Drôme et en Ardèche.

Deux familles ukrainiennes sont arrivées en Ardèche grâce à des initiatives privées. Mais alors que plus d'un million d'Ukrainiens ont fui leur pays depuis le début de la guerre avec la Russie, les départements de la Drôme et de l'Ardèche se préparent à accueillir des réfugiés.

Un accueil centralisé

Ce vendredi 4 mars, la préfecture de l'Ardèche a organisé une réunion avec des maires et le président de l'association des maires du département, Olivier Peverelli. L'idée pour Thierry Devimeux, préfet du département, "centraliser les offres". Au moins 118 places ont été recensées chez des particuliers. Dans la Drôme, Valence par exemple qui a mis en place un formulaire sur internet a déjà remonté au moins 150 candidatures de familles prêtes à accueillir des réfugiés.

La coordination est gérée par les directions départementales de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations des départements. Elles gèrent les remontées des mairies et comptent également les offres possibles des collectivités publiques et des entreprises pour anticiper une arrivée massive même si, pour l'instant, la majorité des Ukrainiens qui ont fui le pays, restent dans les camps à proximité de la frontière.

Comment aider autrement que par l'hébergement ?

Pour faciliter le décompte, les préfectures appellent les habitants de Drôme et d'Ardèche à se rapprocher de leur mairie ou d'aller directement sur le site https://parrainage.refugies.info. Thierry Devimeux, préfet de l'Ardèche insiste : "Nous sommes très heureux de voir l'élan de solidarité de la population mais il faut à tout prix centraliser les bonnes volontés individuelles pour mieux les gérer".

Par ailleurs, les habitants prêts à fournir de l'aide comme des cours de langue peuvent s'inscrire sur le site https://www.jeveuxaider.gouv.fr/.

Enfin, concernant les dons matériels et vu le nombre d'initiatives lancées dans les deux départements, les préfectures appellent à centraliser les dons à deux associations reconnues : La Croix-Rouge et la protection civile. Dans la Drôme, le site de la protection civile à Bourg-de-Péage a déjà envoyé ce vendredi un camion rempli vers la base logistique de Dijon.

Par ailleurs, l'association Aides Actions Internationales Pompiers, qui travaille notamment avec la mairie de Guilherand-Granges cesse ses collectes dans la majorité des casernes de pompiers face à l'afflux de dons.