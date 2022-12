Hébergements d'urgence : les Pyrénées-Orientales "bon élève" selon le ministre des Solidarités

Le ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes Handicapées, Jean-Christophe Combe était dans les Pyrénées-Orientales ce samedi 24 décembre

Lors de sa visite dans notre département, le ministre des Solidarités Jean-Christophe Combe s'est notamment rendu dans un lieu d'accueil de jour (LAJ) à Perpignan. Selon lui, en matière d'hébergement d'urgence, les "choses sont plutôt bien organisées dans les Pyrénées-Orientales." "Très peu de personnes se retrouvent à la rue ou sans solution, il y a une bonne coordination des acteurs associatifs et des services de l'Etat", poursuit-il. "Ce n'est pas le cas partout en France. On a encore beaucoup de familles qui sont aujourd'hui dans la rue, malgré les efforts de l'Etat, comme les 200 000 places d'hébergement."

Il existe un peu plus de 330 places d'hébergement d'urgence dans les Pyrénées-Orientales. Selon les données du SIAO 66 - le service intégré d'accueil et d'orientation - en 2021, sur les près de 15 000 demandes d'hébergement enregistrées par le 115, le numéro d'urgence pour les personnes sans abri, deux tiers ont été satisfaites. Quand ce n'est pas le cas, les raisons varient : soit le centre d'accueil est complet, soit il manque des places compatibles : par exemple un homme sans abri ne pourra pas être dirigé vers un lieu d'hébergement uniquement prévu pour les femmes.

La Première ministre Elisabeth Borne a fait part de sa volonté d'améliorer le 115 , avec de meilleures réponses et plus d'écoutants. Ce sera d'ailleurs l'un des grands chantiers de l'année 2023. Selon Jean-Christophe Combe, il faut "mieux interconnecter les différents service d'urgence dans notre pays". Le ministre des Solidarités l'assure : "c'est une réflexion qui s'engage et pour laquelle nous apporterons des réponses dans les mois qui viennent."