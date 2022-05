Hélène Mouchard-Zay décorée de la médaille de commandeur de la Légion d'honneur par Serge Klarsfeld

Hélène Mouchard-Zay, fondatrice du Cercil, le Centre d'études et de recherches sur les camps d'internement du Loiret, a reçu ce dimanche des mains de Serge Klarsfled la médaille de commandeur de la Légion d'honneur. Une distinction qu'elle dédie "à tous ceux qui ont aidé au développement du Cercil."

Hélène Mouchard-Zay a fondé le Cercil, le Centre d'études et de recherches sur les camps d'internement du Loiret, il y a 30 ans.

Promue au grade de commandeur de la Légion d'honneur le 1er janvier 2022, Hélène Mouchard-Zay a été décorée ce dimanche à l'hôtel Dupaloup d'Orléans. C'est Serge Klarsfeld, le président des Fils et filles de déportés juifs de France et célèbre avocat qui a mené toute sa vie une action militante pour la reconnaissance de la Shoah, qui a remis à la fondatrice du Cercil, le Centre d'études et de recherches sur les camps d'internement du Loiret, sa médaille.

Une distinction que l'Orléanaise a dédié à son père, Jean Zay, figure de la résistance et panthéonisé en 2015, ainsi qu'aux personnes qui l'ont accompagné depuis 30 ans dans son travail pour la mémoire des camps de concentration de Pithiviers, Jargeau et Beaune-la-Rolande. "Tous les gens successivement qui ont apporté leur concours, que ce soit pour aider au développement du Cercil, les institutions qui nous ont aidés et surtout les rescapés, les familles qui sont venus nous voir ont nourri cette aventure, cet engagement, c'est eux qui ont fait le succès de cette institution. L'énergie ou la force que j'ai pu avoir je l'ai puisée là", a t-elle expliqué à l'issue d'un discours émouvant.

Serge Klarsfeld salue la réussite d'une "institution au rôle civique important"

Si Hélène Mouchard-Zay n'a pas souhaité se mettre en avant, Serge Klarsfeld s'en est chargé. "Elle a pris l'initiative de créer le Cercil, en apprenant l'ampleur de la tragédie des camps de concentration du Loiret. Le Cercil ne doit rien à personne, sinon à Hélène Bouchard-Zay." L'historien a également tenu à saluer la difficulté de "créer une institution sur pour la mémoire d'une page tragique qui implique le gouvernement de la France de l'époque".

"Hélène Bouchard-Zay a été il y a 30 ans une combattante valeureuse, qu'elle est restée. Et elle a réussi à imposer une institution dont beaucoup auraient voulu ne pas la voir exister ou s'en débarrasser. Cette institution a un rôle civique important puisque elle rappelle une tragédie qui fait obstacle à jamais, je crois à la réhabilitation du régime de Vichy : le sort de milliers d'enfants et de leurs parents qui ont connu un supplice insoutenable", a poursuivi Serge Klarsfeld.

Hélène Bouchard-Zay a également fondé en 2011 le Musée mémorial des enfants du Vél d'Hiv d'Orléans. La municipalité a par ailleurs indiqué en marge de la cérémonie qu'un hommage serait rendu "dans les prochains mois, voire semaines" à Jean Zay.