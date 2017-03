Hélène Rollès inaugure le nouvel enclos du parc animalier de Pescheray

Le zoo du domaine de Pescheray qui fait travailler des personnes handicapées accueille six nouveaux pensionnaires: des chevaux de Préwalski. Leur enclos a été inauguré ce vendredi par la comédienne sarthoise Hélène Rollès de la série "Hélène et les garçons", marraine du parc animalier.

Ils sont six. Trois femelles adultes et trois poulains. Ces chevaux de Préwalski sont de petite taille et de couleur beige. Ils se rapprochent des chevaux préhistoriques comme ceux qui sont représentés dans la grotte de Lascaux. Jamais domestiqués, ils sont robustes et sanguins, ce qui a nécessité la construction d'un solide enclos en bois. Comme à l'accoutumée, cette réalisation a été confiée aux travailleurs handicapés de l'ESAT (Etablissement et Service d'Aide par le Travail) du domaine de Pescheray.

"Un très bel endroit et un très beau projet"

Au fil du temps, certains d'entre eux ont tissé des liens avec Hélène Rollès, la marraine du parc animalier. La comédienne de la série "Hélène et les garçons" et "Le miracle de l'amour" aime rappeler qu'elle venait ici "quand elle était petite" et qu'aujourd'hui, elle "y emmène ses enfants". La Sarthoise dit apprécier "l'état d'esprit" de Pescheray et sa dimension "familiale". Hélène Rollès évoque un "très bel endroit et un très beau projet". Le parc animalier est l'une des activités de l'ESAT de Pescheray avec la restauration et l'agriculture. Les travailleurs handicapés ont "une grande chance d'évoluer dans un tel cadre", souligne Hélène Rollès.

Hélène Rollès s'est prêtée au jeu des autographes et des photos © Radio France - Bertrand Hochet

