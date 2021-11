Contrôleuse à l'Agence de Services et de Paiements, Hélène Laurent est également sapeur-pompier volontaire dans la Vienne. Un engagement parfois difficile à gérer en parallèle de son travail, mais facilité avec la signature d'une convention de disponibilité.

Hélène, sapeur-pompier volontaire et agent de l'Etat

Hélène Laurent est sapeur-pompier volontaire depuis un an

Cela fait un an qu'Hélène Laurent est sapeur-pompier volontaire dans la caserne de la Trimouille dans la Vienne. Cette trentenaire s'est lancée dans cet engagement comme un défi, avec son compagnon. Mais quand elle ne porte pas l'uniforme de soldat du feu, elle est contrôleuse à la direction régionale l'Agence de Services et de Paiements (ASP), une agence de l'Etat notamment chargée du versement des aides de la Politique Agricole Commune.

Alors pas toujours facile de concilier vie professionnelle, personnelle et la caserne. "On est de garde toutes les trois semaines, 48 heures le week-end et la nuit la semaine qui suit", explique la jeune femme. Son employeur est conciliant, mais elle devait parfois s'adapter. "Ma garde devait se terminer à 3 heures du matin, pour éviter que j'arrive en retard au travail en cas d'intervention."

Il y a 135 employeurs avec lesquels le SDIS de la Vienne a des conventions de disponibilité © Radio France - Florent Vautier

L'ASP vient donc de signer pour la première fois en France ce mardi une convention de disponibilité avec le Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS) du département de la Vienne, pour faciliter la mise à disposition d'Hélène Laurent dans le cadre de son engagement comme pompier volontaire. Une belle reconnaissance de son employeur : "Il reconnaît mon engagement personnel mais qui est reconnu sur le plan professionnel, cela a beaucoup de valeur pour moi."

Grâce à cette convention, Hélène Laurent pourra avoir un retard à l'embauche, pouvoir effectuer des gardes sur son temps de télétravail mais aussi avoir le droit à des formations dans le cadre de son engagement. Au total 30% des 1300 sapeurs pompiers volontaires de la Vienne bénéficient d'une telle convention de disponibilité avec leur employeur.