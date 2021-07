Hélicoptères et Mirage d'Orange dans le ciel de Paris pour le 14 juillet

La base aérienne 115 d'Orange défileront le 14 juillet avec hélicoptères et Mirage dans le ciel parisien. Du personnel est également mobilisé au sol et dans les airs pour assurer la sécurité du défilé.

Deux hélicoptères Fennec et six Mirages 2000 de la Base Aérienne d'Orange seront dans le ciel de Paris pour le défilé du 14 juillet 2021. Deux pompiers de la B.A 115 participeront au défilé au sol. Ces pompiers d'Orange sont spécialisés dans la protection des installations aéroportuaires et le secours aux appareils accidentés (module Crash Fire and Rescue).

Du personnel technique d'Orange est également mobilisé sur la base d'Evreux pour préparer les appareils.

Deux hélicoptères Fennec de la BA 115 sont aussi intégrés au Dispositif Particulier de Sécurité Aérienne (Bulle de protection 3D autour de Paris) pour assurer la sécurité du défilé.

La préfecture de Vaucluse indique que ce sont les seuls militaires à Paris pour le 14 juillet. Policiers, gendarmes, pompiers, douaniers ou légionnaires du 2e REG (Saint Christol d'Albion) ne participent pas cette année au défilé du 14 juillet.