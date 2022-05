Hellfest : une équipe dédiée à la prévention et à la lutte contre "les comportements malveillants"

Elle est présentée comme "l'édition du siècle" par les organisateurs du Hellfest. La quinzième du nom. Après deux ans de silence à Clisson, en Loire-Atlantique, les enceintes vont à nouveau cracher du son. Et les festivaliers en salivent d'avance. Metallica, Scorpions, Deep Purple​, Alice Cooper ou encore Guns N'Roses pour ne citer que les groupes les plus connus du grand public et quelque 60.000 festivaliers par jour du 17 au 26 juin. "C'est une grande ville", résume en souriant Benjamin Barbaud, créateur du plus gros festival français. Une cité éphémère qui n'échappe pas aux problématiques de ses cousines séculaires. Malgré le contexte de fête. D'où cette initiative de créer une "brigade Hell Watch" afin de faire de la prévention et de lutter contre les "comportements malveillants".

à lire aussi À Clisson, les irréductibles du Hellfest font vivre l'esprit du festival

"Notre rôle est d'assurer un maximum de sécurité pour tous nos festivaliers"

Bénévoles, comme des milliers d'autres, ils auront la particularité de se balader au milieu des festivaliers tout de blanc vêtus. "Ca va donc détonner vu que c'est plutôt la couleur noire, chez nous, qui est portée", souffle le directeur du festival qui célèbre sa quinzième édition. Conscient que le "risque zéro n'existe pas", il a décidé de mobiliser une quinzaine de personnes qui se relaieront pour faire de la prévention, répondre aux interrogations et venir en aide aux éventuelles victimes de pickpockets, d'agressions, etc. "Il faut être extrêmement sensible à ces sujets-là, assure Ben Barbaud. Notre rôle consiste à contrecarrer au mieux ces phénomènes. Ce n'est pas toujours simple pour nous mais on s'adapte aux nouvelles pratiques."

Le phénomène des piqûres en fait partie. "On ne sait pas exactement si ces piqures contiennent des stupéfiants, si c'est seulement du mimétisme parce que plus on en parle et plus les choses se développent, tente le Clissonnais. Quand les chevaux étaient attaqués au niveau des organes, plus on en parlait, plus il y a avait des cas recensés. A nous d'être vigilants sur ces questions-là afin d'accompagner au mieux les festivaliers." Les Français mais aussi les 10.000 étrangers qui seront présents à l'occasion de cette double édition post-Covid afin de faire en sorte que la fête soit la plus réussie de l'Histoire du Hellfest.