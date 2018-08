Hello Nautic est un nouveau site internet créé en Bretagne par Cédric Besson et qui a pour but de démocratiser la plaisance.

Hello Nautic est un nouveau site internet créé par un breton, Cédric Besson, 33 ans, qui habite Dinard mais qui a installé sa société à Saint-Malo. Ce passionné de voile depuis le plus jeune âge a eu l'idée de créer ce site pour "les plaisanciers connectés".

Cédric Besson, créateur du site Hello Nautic

On s'y inscrit gratuitement. On y trouve plus de 400 ports sont déjà référencés notamment en Bretagne, ce qui permet d'avoir des informations sur la météo, la capitainerie, les équipements, mais l'idée est surtout de créer une communauté de plaisanciers. Ils peuvent alors échanger sur les pratiques et les expériences lors de leurs navigations afin de démocratiser la plaisance.

Le site Hello Nautic compte déjà plus de 320 inscrits. Cédric Besson espère développer début 2019 l'application mobile de son site internet.