Helpy : l'application dédiée aux personnes atteintes de troubles cognitifs et à leurs aidants

Helpy est une application ludique créée à Lyon. Elle est dédiée aux personnes atteintes de troubles cognitifs et leurs aidants. En partenariat avec le TASDA (Technopôle Alpes Santé à Domicile et Autonomie) de Grenoble (Isère), ils sont à la recherche de volontaires pour tester l'application.

Et si une application permettait de recréer du lien entre les personnes atteintes de troubles cognitifs et leurs aidants ? C'est l'idée qu'a eu Stéphanie Herrbach il y a deux ans en créant Helpy. Le projet fait suite à la détection de la maladie d'Alzheimer de sa mère. "J'ai dû chercher des solutions pour moi-même, comprendre comment fonctionne la maladie. Je me suis rendue compte que grâce aux jeux on arrivait à recréer du lien, à prendre du plaisir." Depuis, la fondatrice a rencontré de nombreux acteurs spécialisés dans le jeu vidéo et a créé sa start up. Avec ses associés, elle a développé près d'une dizaine de jeux. Parmi eux, un jeu de mime des émotions, un quizz de culture générale ou encore un puzzle personnalisable avec des photos des proches. Un concept qui permet un travail de mémoire lié au souvenir.

Une phase test soutenue par le TASDA

À quelques mois du lancement de l'application, le TASDA (Technopôle Alpes Santé à Domicile et Autonomie) a souhaité l'accompagner pour tester Helpy auprès de binômes aidants-aidés à domicile. Yannick Fouquet est le chef de projets du TASDA, c'est lui qui s'occupe des inscriptions. "Nous sommes à la recherche de dix binômes aidant-aidé qui ont chez eux une tablette numérique Android pour pouvoir jouer ensemble." Le test durera quatre mois avec un questionnaire à remplir au début et à la fin de l'expérience. "Nous voulons voir si la relation aidant-aidé s'améliore, si la charge ressentie par l'aidant évolue de manière positive et si les binômes arrivent à s'approprier l'application." Après cette phase test, les fondateurs d'Helpy envisagent une version finale à la fin de l'année 2021 qu'ils pourront proposer à tous les utilisateurs.