C'est l'été prochain qu'ouvrira une espace de près de 1900 mètres carrés dédié à l'innovation et à l'entrepreneuriat. Il se situera dans le centre ville de Bordeaux au 128 rue Fondaudège en lieu et place de l'ancien siège et de l'ancienne usine d'embouteillage de la société Marie Brizard. Baptisé Héméra, il comportera au rez de chaussée un grand hall qui pourra accueillir des conférences ou des événements et où se trouvera également un grand bar où l'on pourra boire un verre ou se restaurer. Sur trois étages se trouveront des espaces de travail, bureaux fermés, ou des bureaux en open space, des salles de réunion, et pour se détendre une salle de repos, et une salle de jeux. Ce projet, accélérateur de startups, est piloté par Julien Parrou Duboscq. "On a cherché pendant plus d'un an un lieu suffisamment grand, explique le co-fondateur et président de Héméra, et on a déniché cet espace auquel on redonne vie. C'est un lieu de travail mais également un lieu d'échange et de partage. C'est pourquoi il sera possible de prendre un verre et se restaurer dans l'agora centrale très spectaculaire de 800 m2 ou sur la terrasse de 250 m2 avec une superbe vue sur Bordeaux".

Julien Parrou-Duboscq : "On tourne la page des bureaux en banlieue dans des immeubles impersonnels." Copier

Une promenade architecturale

Redonner vie à cet endroit marquant de l'histoire industrielle de Bordeaux ne semblait pas simple. Et pourtant quand Julien Montfort architecte du Cabinet MOA chargé de l'aménagement intérieur a découvert le lieu, il est resté bouche bée. "Pour un programme de cette nature, je suis sidéré par la qualité de la réalisation sur ce bâtiment de type Eiffel, détaille-t-il. On peut parler de promenade architecturale avec ces magnifiques escaliers, la déambulation sur les coursives, la lumière qui inonde le lieu. C'est une mise en bouche fabuleuse pour un entrepreneur". 30% des bureaux sont d'ailleurs déjà réservés. Héméra propose une tarification au mois tout inclus sans caution, 210 euros pour un bureau fixe, 175 euros pour un espace mobile et 80 Euros pour 5 jours par mois dans cet espace.

Le projet en images :

Les espaces seront très lumineux. - © Héméra

Des bureaux modernes et spacieux. - © Héméra

Une terrasse sera aménagée et accueillera un espace bar. - © Héméra