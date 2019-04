Hendaye inaugure sa première épicerie coopérative et participative

Hendaiakoop, la nouvelle épicerie participative d'Hendaye, située rue du port, a été inaugurée samedi. La création de cette structure a pour but de développer le circuit court alimentaire et redynamiser le centre-ville.

La première épicerie coopérative et participative d'Hendaye, Hendaiakoop, a ouvert ses portes en début de semaine. Inaugurée samedi, elle est située rue du port, dans le centre-ville. Elle occupe les locaux de 120 mètres carrés que la municipalité a décidé racheter au prix de 90 000 euros.

Redynamiser le centre-ville

Le projet a pu être réalisé après neuf mois de préparation et concertation au sein des "Amis de Hendaiakoop", l'association gestionnaire des lieux. Elle est composée de commerçants et de simples hendayais: "nous avons souhaité créer un commerce de proximité, accessible sans voiture, et surtout pour que les citoyens puissent se réapproprier leur centre-ville", explique Mathilde Brière, co-secrétaire de l'association.

Dans la supérette alternative, trois cents produits français et espagnol bio et locaux y sont référencés : "nous avons du fromage, du lait, du miel, des produits d'hygiènes naturels etc... Un maraîcher de Lezo nous fournit les légumes, détaille la membre. L'objectif est que les gens puissent trouver tout ce qu'il y a dans les grandes surfaces pour qu'ils n'y aillent plus."

Lutter contre le modèle dominant

En développant le circuit court alimentaire, José Rodriguez co-président espère ainsi qu'il prendra le dessus "sur le modèle industriel développé par les grandes surfaces il y a 50 ans". Puis, se questionne : "est-ce que c'est naturel de rentrer dans un temple de la consommation dans lequel on a le choix qu'on vient bien nous donner ? Un choix quantitatif certes, mais pas qualitatif!"

Aujourd'hui, 121 personnes adhèrent à Hendaiakoop et peuvent avoir accès à tous les produits à condition de payer cent euros par foyer pour l'année (dix pour les personnes aux minima sociaux) et de donner trois heures de son temps une fois toutes les quatre semaines.

José Rodriguez, co-président des Amis de Hendaiakoop Copier

Tous les meubles de l'association sont de seconde main © Radio France - Jennifer Biabatantou