Hendaye lance son "Conseil des aînés"

La ville d'Hendaye lance ce mercredi 16 février son projet de "conseil des aînés". Pour cela, la commune recherche dix personnes, cinq hommes, cinq femmes, âgées de 60 ans et plus. "L'objectif c'est de faire entendre la voix de ces Hendayais et Hendayaises" détaille Nathalie Camacho-Sathicq élue en charge de la petite enfance des personnes âgées "tenir compte de leur expérience et de leur connaissance de la commune, mais également des difficultés qu'ils peuvent rencontrer au quotidien". Les dix membres de ce conseil pourront par exemple pointer du doigt des difficultés d'accès à un lieu, ou encore déplorer des problèmes de voiries, ou tout simplement indiquer un service ou un projet qu'ils aimeraient voir développer dans la commune.

Si ce sont les aînés qui ont été ciblés, c'est aussi pour faire entendre leur voix dans la vie de la cité. "C'est nécessaire parce qu'à 60 ans, c'est difficile on se sent un peu exclus, c'est un âge ou on prépare sa retraite, c'est une transition compliquée, alors s'inscrire dans ce conseil, ça permet de se sentir utile". Le conseil se réunira trois fois par an et permettra de dégager des propositions pour la commune. Les plus de 4000 habitants âgés de plus de 60 ans vont être contacté par courrier de la mairie pour les inviter à se porter candidats. Les intéressés ont jusqu'au 17 avril pour faire part de leur candidature par internet ou par courrier au CCAS de la ville.

Outre le "conseil des aînés", la mairie lancera aussi à la rentrée scolaire de septembre prochain le "conseil des jeunes".