Hendaye, France

Un grand tapis bleu court désormais vers l'océan. Il est situé juste à côté du poste de secours depuis le 15 juin dernier. Une rampe d'accès, bien plus stable pour Nicolas Bachoffer. Le président de Handisport Pays Basque, qui boîte d'habitude dans le sable, est là très stable : "ça ne bouge pas, même pour les collègues qui sont en fauteuil avec un poids conséquent - celui de l'homme, du fauteuil et souvent de l'accompagnateur - on ne s'enfonce pas". La mairie l'assure, ce tapis en matière plastique est de bonne qualité, "ils utilisent un peu le même système pour désensabler les 4x4 lors des rallyes" assure-t-on...

Auparavant, les personnes handicapées n'avaient pour seul choix que l'espace "Handi plage". Désormais, elles peuvent accéder à la plage comme tout le monde.

Un investissement de 6 000 euros

Mais cette rampe sert aussi à toutes les personnes à mobilité réduite : personnes âgées, ou parents avec poussettes. C'est le cas d'Aude et Benoit, qui doivent pousser leurs deux jumeaux ! "ça évite de porter la double poussette" constate satisfait Benoît, habituellement de corvée quand la famille va à la plage. "Après, c'est dommage que le tapis n'aille pas plus loin, regrette Aude, car à marée basse, il reste encore un bon bout de chemin à effectuer".

Le tapis de 40 mètres s'arrête un peu trop tôt pour certains... à marée basse, le chemin est encore long. © Radio France - Théo Hetsch

Le coût : 6 000 euros pour ce tapis installé jusqu'à la mi-septembre. Et qui s'inscrit dans une démarche plus large pour le maire Kotte Ecenaro : "nous avons de gros programmes d'accessibilité, qui peuvent attendre plusieurs dizaines de millions d'euros, explique-t-il, pour ajuster la hauteur des trottoirs, la largeur des portes, les ascenseurs, etc...".

Hendaye, 6ème ville la plus accessible du département

De quoi faire remonter Hendaye dans le classement des villes les plus accessibles du département. Elle est 6ème cette année selon le collectif "Handi 64". Elle était 3ème l'an dernier.

Quant à l'espace "Handi plage" (avec des douches, toilettes, etc... accessibles et du personnel dédié pour aider à changer de fauteuil), il ouvre ce dimanche 1er juillet et jusqu'au 31 août, de 11h à 19h.