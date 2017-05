Hennebont : son immeuble vendu, il se retrouve à la rue

A presque 80 ans, Mohamed, un habitant d'Hennebont, s'est brusquement retrouvé à la rue. Au point de dormir une nuit dans un sas de banque. La raison : son immeuble a été vendu. Lui est alors au Maroc. A son retour, sa serrure a été changée, son appartement vidé. Sa rue s'est alors mobilisée.

Mohamed ne s'attendait pas vraiment à ça en rentrant de son séjour au Maroc : quand il veut ouvrir sa porte, impossible de rentrer chez lui. Sa serrure a été changée. Mais surtout, toutes ses affaires ont été jetées. Son appartement totalement vidé, l'homme de 80 ans se retrouve tout à coup à la rue. "Il n'avait plus de chez lui, il n'avait plus rien", confie Nicole, sa voisine.

Solidarité des voisins

Sandrine, qui tient une épicerie juste à côté, est la première à le voir à son retour. Celui que tout le monde ici appelle "Papy Maroc" arrive dans son magasin"complètement affolé" car sa clé "ne marche plus". Le quartier se mobilise pour lui venir en aide. "Nous ça nous fait mal au cœur de voir une personne de cet âge-là, aussi gentille, dans cette situation" avoue Sandrine. Les premiers temps, on l'héberge. Pour Nicole, une autre voisine, "hors de question de laisser Papy Maroc dans le pétrin". Mais il se retrouve tout de même dehors certains soirs.

"Il a dû dormir dans un sas de banque. Une autre fois, derrière la basilique", Nicole, une voisine

Devant l'urgence, le CCAS (Centre communal d'action sociale) d'Hennebont est alors alerté. Il faut trouver une solution d'urgence. Il refuse d'abord une place en foyer à Lorient. "Quitter Hennebont, se retrouver dans une ville inconnue pour lui, c'était trop difficile" explique Marie-Françoise Cerez, élue à la mairie d'Hennebont et en charge du dossier. Finalement, un appartement à Hennebont lui a été attribué. Il pourra emménager très bientôt.

Un bail sûrement un peu trouble

Le problème c'est le bail de Mohamed, sûrement jamais déclaré. Car le nouveau propriétaire de l'immeuble l'assure : aucun bail existant ne figure dans cette vente. En réalité, personne ne sait vraiment et cet ancien propriétaire a totalement disparu de la circulation. Ce qui est sûr, c'est que l'histoire ne s'arrête pas là : Mohamed va engager un avocat et des poursuites civiles et pénales seront lancées.