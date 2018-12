Henri IV coince la bulle à Pau

Pau, France

Cette idée de transformer des monuments en boules à neige on la doit à Jacques Rival. Il a commencé à Lyon, et depuis il exporte son idée de ville en ville. A Pau, il a fallu s'y reprendre à deux fois pour trouver une nacelle assez haute pour emballer Henri IV par une sorte de housse taillée sur mesure. La boule à neige n'est pas en verre, mais en PVC cristal. Elle est préparée à plat , un peu comme un matelas pneumatique, on lui donne la forme qu'on veut,et ensuite il suffit de la gonfler pour qu'elle devienne une sphère posée sur un socle qui dissimule la soufflerie. A l'intérieur on vide des sacs de billes en plastique qui se transforment en flocons de neige quand on actionne la soufflerie, et avec un bel éclairage, l'illusion est parfaite.

Jacques Rival, l'inventeur de la boule à neige géante Copier

Et si la vraie neige s'invite sur les sommets des Pyrénées, le spectacle sera totalement magique.