500 arbres de l'Hérault attendent parrains et marraines

Le département lance une grande opération de replantation d'arbres. Les Héraultais sont appelés à participer en parrainant un arbre afin de les impliquer dans cette démarche environnementale. L'objectif est d'en planter 500 par an. L'opération de plantation débute ce jeudi 8 novembre.

Hérault, France

Le département propose aux Héraultais de parrainer un arbre. Objectif : planter 500 arbres par an, pour remplacer ceux arrachés au bord des 4.500 km des routes départementales. Ces centaines d'arbres ont été découpés en raison de leur dangerosité (ils menacent de tomber) ou de leur vieillesse. Le parrainage va permettre de sensibiliser les habitants de l'Hérault à cette démarche environnementale.

Micocouliers, tilleuls, érables ou encore amandiers

Pour devenir parrain ou marraine il faut remplir un formulaire sur le site du département de l’Hérault. Une plaquette en bois avec vos noms et prénoms vous est attribuée. Et puis une copie de cette plaquette est accrochée sur l'arbre parrainé. Ce sont des micocouliers, des tilleuls, des érables ou encore des amandiers. Philippe Vidal est vice-président délégué à l'aménagement du territoire. "Quand vous avez un aménagement sur un territoire et que vous décidez d'abattre un arbre, beaucoup de gens protestent, explique-t-il. Cette action va permettre de leur montrer qu'on replante les arbres". Les plantations débutent ce jeudi 8 novembre.

Les lieux de plantation :

- Aire de repos : RD 908 à St-Vincent d’Olargues

- Aire de Repos : RD 14 E 3 à La Salvetat-sur-Agout

- Voie douce et bassin de rétention : RD 11 à Montady

- Echangeur RD 15 : RD 909 à Lieuran-les-Béziers

- Délaissé : RD 619 à St-Paul-et-Valmalle

- Aire de Repos : RD 609 à Le Caylar

- Aire de covoiturage : RD 609 Pézenas

- Échangeur RD 612: RD 912 à Agde

Pour les trois lieux suivants, les plantations ont été annulées en raison des mauvaises conditions climatiques qui ont gorgé d'eau les sols.

- Aire de repos : RD 986 à Notre-Dame-de-Londres

- Ilot de giratoire : RD 34 à Lune

- Déviation : RD 908 à Bédarieux