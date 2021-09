Au lendemain de cinq noyades, les baignades sur le littoral héraultais continuent malgré l'interdiction

Difficile de faire respecter l'interdiction de la baignade sur le littoral héraultais, au lendemain de la noyade de cinq personnes, victimes du phénomène de houle. Des touristes comme des locaux étaient bien là pour profiter de la mer.

Sur la plage point zéro de la Grande-Motte, Magalie qui y travaille au quotidien a bien aperçu des nageurs dès le matin. "Ils n'étaient pas nombreux et ils ne sont pas restés longtemps. La police municipale est intervenue pour les faire sortir de l'eau", affirme la jeune femme qui assure être bien trop frileuse pour tenter de s'aventurer dans l'eau.

Avec la police, des gendarmes ont effectué également ce jeudi, des passages sur certaines plages du littoral. Edouard s'est même fait siffler par l'un d'entre eux mais ne s'est pas résigné pour autant à lâcher sa planche de surf. Il a continué d'affronter les vagues le temps de sa pause déjeuner.

Ce qui a alerté Marielle, c'est bien ce panneau lumineux qui annonçait l'interdiction de la baignade, situé à quelques mètres de l'une des plages de Carnon et de Palavas-les-Flots.

A quelques mètres des plages de Carnon et de Palavas-les-Flots, un panneau indique l'interdiction de se baigner. © Radio France - Virginie Vandeville

"Je l'ai vu, mais des fois on interdit la baignade, car personne ne surveille par exemple. Moi je fonctionne avec mon bon sens", précise cette jeune habitante de Pérols. Un bon sens qui l'a poussé à l'eau. "Je ne me suis pas jetée dans l'eau comme d'habitude. Je me suis dit tout de même qu'il fallait faire attention, qu'il fallait que j'y aille tranquillement. Je me suis rapprochée d'eux, au cas où. J'ai fait attention aux vagues. Et j'ai remarqué qu'à un moment, je me suis retrouvée, sans m'en rendre compte, assez loin du bord", précise-t-elle.

Du côté des touristes, comme Sophie, la vigilance est également de mise. Mais hors de question pour cette dernière, de ne pas profiter de la mer pendant ses vacances. "Il fait enfin soleil, il fait chaud. La mer est très tentante. Je vais me tremper les pieds et m'asperger, mais je ne pense pas nager", ajoute la Lyonnaise.

Le préfet aurait mieux fait d'anticiper avant d'interdire la baignade

Des touristes qui méconnaissent souvent le phénomène de houle et sa dangerosité selon Michel, un surfeur héraultais. "On sent aujourd'hui encore ce courant qui prend aux jambes et donc il ne faut pas aller n'importe où. Les surfeurs sont à l'abri ,car ils se mettent près de la digue et pas au milieu de l'eau comme les baigneurs. Donc je pourrais comprendre qu'il y ait un autre drame aujourd'hui, car ces gens ne sont pas forcément entraînés et sportifs. C'est pour cela que je trouve cela dommage que monsieur le préfet fasse une généralisation. Il aurait mieux fait d'anticiper avant d'interdire la baignade à tous. Les surfeurs comme moi, qui surfont depuis longtemps, nous avons une connaissance du milieu, qui fait que l'ont sait si on peut y aller ou non", précise l'homme de 57 ans qui pratique le surf depuis 30 ans.

Le danger lui reste bien présent. De plus la surveillance des plages n'est plus assurée. Se pose d'ailleurs désormais la question de son prolongement en septembre sur le littoral.