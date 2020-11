Hérault : Certains bravent le reconfinement pour profiter de la plage de la Grande Motte

Instauré au moins jusqu'au 1er décembre 2020, le reconfinement n'est pas accompagné d'une fermeture des jardins, des parcs et des plages, contrairement au premier confinement. Les chanceux qui vivent à moins d'un kilomètre de ces espaces peuvent en profiter. À la Grande Motte, dans l'Hérault, certains outrepassent cette règle.

Je fais surtout en sorte d'être rentré au bout d'une heure - Gilles, habitant de la Grande Motte.

"Je fais très attention mais j'ai un gros défaut, c'est que je ne sais pas compter, plaisante Gilles, lunettes de soleil sur le nez. Je ne sais pas calculer les distances. Déjà quand j'étais à l'école, j'avais ce problème-là." L'homme de 50 ans habite à la Grande Motte mais s'aventure parfois au-delà de son périmètre d'un kilomètre. "Je ne fais pas vraiment attention. À vue de nez, je pense que, là, on est à un kilomètre", jauge-t-il en jetant un regard vers les immeubles.

Maëva est elle beaucoup plus loin de son domicile. La jeune femme de 25 ans habite Montpellier. Elle et son copain sont venus avec une attestation presque conforme. "On a coché la case courses et on a mis des sacs vides dans la voiture, sourit l'architecte. Si jamais on se fait contrôler, on dira qu'on est en chemin pour faire des courses! Si un flic débarque ici, on s'en ira. Et si on se fait prendre, tant pis, on paiera l'amende."

"J'ai pas mal d'amis qui continuent à faire des soirées et ça m'énerve. Je ne vais pas me priver d'une sortie en extérieur alors que je ne suis un danger pour personne" - Maëva, Montpelliéraine. Copier

C'est la première fois que la Montpelliéraine sort en balade depuis le reconfinement. "On est tous les deux en télétravail et on ne voit personne, indique Maëva. On ne s'approche pas du tout des autres promeneurs, je ne pense pas être un danger pour qui que ce soit", note-t-elle.

Sandrine a parcouru une cinquantaine de kilomètres pour rejoindre sa mère. "Elle n'arrêtait pas d'appeler pour qu'on vienne", rit la jeune femme de 41 ans. Sur son attestation, l'Héraultaise a coché la case "Motif familial impérieux". "Et c'est vrai, argumente-t-elle. Nous, on est plusieurs à la maison, donc ça va. Mais, elle, elle est seule et elle souffre de l'isolement. Elle a l'habitude de voir son petit-fils tous les mercredis. À cause du coronavirus, c'est terminé depuis un mois."

Sandrine est prête à faire l'aller-retour plusieurs fois. Elle remarque que sa mère, une infirmière à la retraite, vit beaucoup moins bien le second confinement que le premier.

