Deux nouveaux vins du domaine Calage-Resseguier dans la cave de l'Elysée

Le domaine viticole "Calage-Resseguier", implanté à Saint-Bauzille-de-la-Sylve (Hérault), a reçu une nouvelle commande de la sommelière du président. Trois crus étaient présents à l'Elysée depuis quelques années. Cette semaine, deux nouveaux vins font leur entrée dans la cave d'Emmanuel Macron.

Du vin languedocien sur les tables de l'Elysée ! La sommelière d'Emmanuel Macron a commandé 120 bouteilles au domaine "Calage-Resseguier", basé près de Gignac.

Les millésimes ont en effet été appréciés lors du congrès des maires la semaine dernière à Paris.

120 bouteilles dans la cave du président

Trois vins du domaine étaient déjà présents dans la cave du palais présidentiel depuis environ six ans.

Et ce mardi, deux autres crus haut de gamme vont les rejoindre, le Serendipity rouge et du Rosmarinus rouge.

Pour Léon Calage, un des vignerons du domaine, c'est une reconnaissance. "Ne sont présents dans les caves du palais que les grands vins de France, les grands Bordeaux, les grands Bourgogne, souligne Léon Calage. Ça prouve que notre domaine et nos vins sont reconnus."

C'est une grande fierté d'être présent sur la table de l'Elysée, c'est que du bonheur ! " - Léon Calage, vigneron

Et oui, "ça flatte l'ego" selon Marc Portal, autre associé du domaine. Mais avoir son vin à l'Elysée, ça donne aussi un bon coup de publicité.

"Beaucoup de gens m'en parlent, sourit le vigneron. Ils ne sont pas bêtes, ils savent que si notre vin est là, c'est qu'il est bon."

Léon Calage n'a pas résisté à faire un selfie avec Emmanuel Macron. - Léon Calage

Ce succès ne vient pas de nulle part. Cela fait 17 ans que les vignerons travaillent dur, 365 jours par an.

"Rien n'est laissé au hasard, il ne faut rien laisser passer, explique Marc Portal. Dès qu'un raison est moins beau, on l'écarte."

Des crus vendus en France et à l'étranger

Aujourd'hui, le domaine vend sa production, qui représente environ 80.000 bouteilles par an, dans toute la France mais aussi à l'étranger : Belgique, Luxembourg, Mexique ou encore Chine.

Mais pour arriver à l'Elysée, le vin doit passer une batterie de tests. "On ne vous prend jamais le vin sur le premier millésime dégusté, répète Léon Calage. La première année, on nous a dit "on verra", la deuxième année, c'était pareil, et la troisième année, le vin est rentré."

Léon Calage va bientôt pouvoir déguster son vin à l'Elysée. Emmanuel Macron l'a invité à dîner !