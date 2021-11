Hérault : face à la détresse de leur fils handicapé, les parents de Timéo lancent un appel à l'aide

"Papa, maman, je vous ai fait du mal. Mon cadeau ,c'est la mort. Je vous aime". Ce message, c'est celui écrit par Timéo. Ces parents l'ont découvert juste à côté de son corps inerte, il y a quelques semaines lors d'une enième tentative de suicide, explique sa mère dans une vidéo publiée sur youtube.

Cette fois-ci, l'adolescent de 14 ans a tenté de s'étrangler avec tout "ce qu'il a trouvé dans sa chambre", précise encore la vidéo. L'étranglement, mais aussi des coups de couteau. Depuis 2018, le jeune garçon handicapé de 14 ans tentent par tous les moyens de mettre fin à ses jours. Il ira même jusqu'à tenter de s'égorger. Des tentatives qui se multiplient. "Il en a fait deux en à peine 1 mois", précise encore ses parents.

Timéo ne trouve plus sa place nulle part

Timéo ne veut plus vivre. La faute à cette maladie génétique rare, le syndrome prader-willi qui lui provoque des troubles respiratoires, de sommeil, psychologique ou encore d'un déficit intellectuel. Il souffre d'une absence de satiété et des problèmes musculaires.

"Timéo ne trouve sa place nulle part et enchaîne les échecs", précise encore ses parents. Aux tentatives de suicide, s'ajoutent les fugues. Neuf depuis le mois de septembre. Les séjours à l'hôpital psychiatrique s'enchaînent également.

Une quotidien devenu un enfer

Pour éviter le pire, ses parents ont envoyé des courriers et des demandes afin de lui trouver une place au sein d'un établissement médical éducatif. En vain. Ils ont également écrit au président de la République, tout comme au ministre de la Santé, Olivier Véran. Aucun résultat.

Leur quotidien est encore aujourd'hui un enfer. Afin que Timéo ne tente de fuir ou se faire du mal, ses parents veillent sur lui et vivent quasi reclus, les volets et portes fermés jour et nuit.