La déception des harkis de l'Hérault après l'allocution d'Emmanuel Macron

Soixante ans après la fin de la guerre d'Algérie, Emmanuel Macron a demandé pardon ce lundi aux harkis au nom de la France et annoncé un projet de loi de "reconnaissance et de réparation" à la fin de l'année. Des annonces qui ne convainquent pas les associations et descendants d'Harkis.