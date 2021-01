Hérault : le permis de louer, l'arme des maires contre le logement indigne

Des façades décrépies aux fenêtres branlantes, des cages d'escalier lugubres... Dans ces quelques rues de Ganges qui concentrent les immeubles les plus vétustes s'applique depuis septembre 2019 le permis de louer. Droit, instauré par la loi ALUR, qui donne aux maires la possibilité de contrôler les logements mis en location au moment du renouvellement du bail. Ce qui réserve parfois de drôles de surprises.

"Souvent ce sont des installations électriques hors normes, des pièces aveugles ou des réaménagements dangereux", explique Cédric Anderluzzi, le policier municipal chargé d'appliquer le dispositif. Il doit compter sur des agences immobilières coopératives, qui lui signalent les biens de retour sur le marché locatif. Une agence indépendante réalise un diagnostic plomb et amiante et lui dispose ensuite de quelques jours pour visiter les lieux.

"Un outil pour entrer dans les logements et faire un inventaire". Michel Fratissier, maire de Ganges Copier

Passoires thermiques

C'est l'un des intérêts de ce dispositif : il permet de pénétrer dans ces vieux logements du parc privé. "Chez nous ce ne sont pas des marchands de sommeil mais plus souvent des propriétaires qui vivent loin, qui ont hérité et se désintéressent de leurs biens, voire sont dépassés" explique le maire Michel Fratissier. Résultat : 25 logements contrôlés en un peu plus d'an, dont cinq nécessitaient des travaux avant relocation. Quatre ont été rénovés.

Electricité défaillante, pièces aveugles... Reportage à Ganges Copier

Bilan positif mais le permis de louer a des failles. "Il est moins draconien qu'il le faudrait, reconnaît le maire. Le principal problème des logements c'est l'isolation et ça le dispositif ne le prend pas en compte. Pour se chauffer un peu, certains locataires se retrouvent en quatre mois avec des factures de 2.000 voire 2.500 euros d'électricité qu'ils ne peuvent pas payer. C'est une forme de mal-logement. A nous de convaincre les propriétaires d'engager à plus long terme des travaux d'isolation, qui en plus peuvent être subventionnés à 40, 50 parfois 80%."

Un dispositif moins draconien qu'il le faudrait. Reportage à Ganges... suite. Copier

L'exemple de Cazouls

A Cazouls-les-Béziers, commune pionnière dans l'Hérault, le dispositif existe depuis début 2018. Le maire Philippe Vidal n'y voit que du bon. "D'abord le turn-over s'est réduit de moitié" dit-il. En 2018, 300 familles ont quitté leur logement pour trouver une autre location. Aujourd'hui elles ne sont plus que 150. Signe d'un recul de l'habitat indigne. Autre effet presque immédiat, plusieurs marchands de sommeil, identifiés comme tels, ont vite revendu leurs biens pour s'épargner de coûteux travaux.

à lire aussi Les marchands de sommeil n'ont plus leur place dans l'agglomération de Béziers

Enfin le dispositif a permis de lancer de nombreux chantiers de rénovation, thermiques et électriques surtout. Sur 185 logements inspectés la première année, la commune n'a accordé que 105 permis de louer au premier contrôle. 79 l'ont été après travaux et contre visite. 1 seul a été rejeté. Aujourd'hui ce "permis" fait quasiment office de label qualité. La contrepartie : il coûte 30.000 euros par an à la mairie en frais de personnel. Il mobilise à temps partiel trois agents municipaux, pour les contrôles, l'administratif et la médiation.

Autre exemple : Lunel, où le permis de louer existe depuis janvier 2019. A ce jour 162 logements ont été visités : pour onze le permis n'a été accordé qu'après une mise aux normes, mais certains propriétaires dont le dossier a été accepté avaient anticipé les travaux en raison du dispositif. Là aussi la mairie souligne l'intérêt de pouvoir entrer dans les immeubles et repérer ainsi des situations d'habitat dégradé dans le centre ancien.