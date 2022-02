Un partenariat pour adapter les logements sociaux aux personnes âgées

En Languedoc-Roussillon, la Carsat et Occitanie Méditerranée Habitat ont signé jeudi 17 février une convention pour renforcer le maintien à domicile des retraités. Aujourd'hui, 30% des locataires en HLM ont plus de 60 ans. Mais leurs logements ne sont pas toujours adaptés.

Bien vieillir chez soi est devenu une des premières volontés des personnes âgées. Le problème est que leur logement n'est pas toujours adapté. En Languedoc-Roussillon, la Carsat et Occitanie Méditerranée Habitat (OMH) ont signé une convention de deux ans ce jeudi 17 février pour renforcer leur maintien à domicile. Le bailleur social qui regroupe 28 organismes HLM s'engage à adapter certains logements grâce, notamment, à des aides financières de la caisse de retraite.

30% des locataires en HLM ont plus de 60 ans

Un aménagement, "ça peut être une barre d'appui dans les sanitaires ou rénover une salle de bain en transformant la baignoire en douche en mettant également des barres d'appui pour éviter les chutes" explique Marie-Christine d'Avrincourt, directrice de l'action sociale à la Carsat Languedoc-Roussillon. "En fait, ce que l'on souhaite, c'est permettre à la personne âgée d'avoir un logement où elle peut rester quelle que soit sa perte d'autonomie ou sa dépendance qui risque d'augmenter au fil des années".

On sait que c'est la priorité mise en avant par les seniors : rester à leur domicile le plus longtemps possible"- Marie-Christine d'Avrincourt, Carsat

"Plutôt que d'aller en Ehpad, les personnes âgées préfèrent rester chez elles" poursuit Aurélie Le Gallée, directrice d'OMH, "et c'est très important de garder son cadre, son réseau amical. Et puis ça coute moins cher peut-être ?" Une donnée essentielle puisque dans les Quartiers politique de la ville (QPV), les plus de 60 ans représentent 45% des locataires en HLM selon l'OMH. Les plus précaires sont également les plus fragiles. "Une personne qui a peu de ressources va avoir des difficultés à adapter sa salle de bain donc nous, on va lui apporter une aide financière pour les travaux" fait savoir Marie-Christine d'Avrincourt.

"Avant les bailleurs offraient un bouquet de fleur à un centenaire. Aujourd'hui, c'est de plus en plus courant"- Aurélie Le Gallée, OMH

Pour pouvoir bénéficier des aides, il y a un certains nombre de critères : être retraité du régime général, des critères de ressources, le degré de dépendance de la personne âgée. "Avec ce partenariat-là, on va pouvoir s'appuyer sur l'expertise des bailleurs sociaux puisqu'ils connaissent leurs locataires. Et ils peuvent aussi nous alerter sur les besoins d'une personne" indique la directrice de la Carsat.