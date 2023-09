Hérault : où et comment apporter son soutien aux personnes touchées par le séisme au Maroc ?

La solidarité continue de s'organiser dans l'Hérault après le séisme qui a fait plus de 2000 morts au Maroc. Un tremblement de terre de magnitude 7 a touché la région de Marrakech vendredi soir. Les municipalités et les associations réfléchissent à des initiatives pour venir en aide aux Marocains.

La Maison des relations internationales ouverte tous les jours

La Maison des relations Internationales à Montpellier a ouvert une collecte ce dimanche de 12 heures à 18 heures. Elle se poursuivra tous les jours de 11 heures jusqu'à 17 heures tant que la situation l'exigera. Des premiers dons d’urgence sont attendus comme des couvertures, produits d'hygiène, denrées non périssables et fournitures de puériculture.

Les premiers dons sont donc arrivés ce dimanche après-midi. Shama, 9 ans, est venu avec son père déposer des lentilles, pois-chiches et des couches pour bébés, "on est d'origine marocaine. C'est horrible ce qui s'est passé. Même si je ne les connais pas c'est triste." Nadia, mère de deux enfants, a fait la route depuis Sommières dans le Gard pour apporter son aide, "tout le monde peut donner un peu à partir du moment où on saura comment il faut faire et où il faut le faire. Même un don d'un euro, ça peut toujours aider."

La grande mosquée de la Paillade auprès des villages enclavés

L'association propriétaire de la mosquée Averroès de Montpellier a lancé un appel aux dons ce week-end. Elle tient à privilégier les petits villages qui ont été touchés par le séisme et qui sont encore très isolés.

"A force de ne plus avoir de moyens pour survivre, certains habitants de ces villages sont morts donc on souhaite lancer un cri d'alerte. Tout le territoire touché par le séisme a besoin d'aide mais les petits villages encore plus", indique Abdessalam El Faitah Khaddar, bénévole dans cette association. La permanence de la mosquée est ouverte tous les jours jusqu'à 21H30 pour stocker les dons.

Un appel lancé aux grandes surfaces

La mosquée Averroès lance notamment un appel aux grandes surfaces, "nous avons besoin de sommiers, d'oreillers, de matelas, de tentes, de groupes électrogènes. On a vraiment besoin de cette participation, insiste Abdessalam El Faitah Khaddar. Les familles n'ont plus de maisons, elles sont à la rue."

L'association a notamment mis en place une cagnotte en ligne, pour y participer c'est ici .

Dès ce lundi, la ville de Sète devrait notamment lancer plusieurs initiatives.