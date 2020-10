Une opération de "cashbak" pour soutenir les commerces de centre ville dans l'Hérault

L'opération City Foliz est étendue à tout le département cette année avec 13.500 commerces, bars et restaurants référencés.

Peut-être aviez vous testé la formule l'an dernier en décembre à Sète, Montpellier ou Béziers ? L'opération City Foliz est renouvelée cette année, cette fois sur tout le département, pour soutenir les commerces de centre-ville. Le principe est simple : en achetant dans un magasin partenaire, vous cotisez via une application 20% sur les 50 premiers euros de votre dépense. La somme est directement créditée sur votre carte bleu. Avec un bon de 5 euros supplémentaires si vous retournez chez ce commerçant.

Outil de relance

13.500 commerces, bars et restaurants sont référencés. Les collectivités ont rassemblé une cagnotte de 500.000 euros, grâce auxquels il espèrent générer cinq millions d'euros de retombées. "C'est un véritable outil de relance pour le commerce local" estime André Deljarry, président de la Chambre de Commerce et d'Industrie qui a initié le projet. Commerces déjà concurrencés par les grands centres périphériques et à présent asphyxiés par la crise sanitaire. Pour la première édition, la cagnotte de 300.000 euros avait généré, selon la CCI, 1 million de chiffres d'affaires supplémentaires.

Crise sanitaire

"Ça prend d'autant plus de sens aujourd'hui avec les mesures de restrictions sanitaires liées au Covid, appuie le maire de Montpellier Michaël Delafosse. Cette opération symbolise le rassemblement de tous, pour soutenir les commerces de proximité, plutôt que de défendre les modèles d'extension commerciale qui pour moi sont d'un autre temps."

L'opération City Foliz va durer un mois et demi, du 4 novembre au 24 décembre. On ne connaît pas le nom de l'application. Le marché n'a pas encore été attribué.