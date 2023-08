Héric : le cinéma associatif au bord de la faillite, sa facture d'électricité explose

Le cinéma associatif Gén'éric à Héric au bord du gouffre. En 2019, il avait été complètement rénové, en passant d'une à trois salles (pouvant accueillir 407 spectateurs). Mais quelques mois après, le Covid a forcé la structure à fermer pendant 300 jours. Les finances avaient déjà été fragilisées.

ⓘ Publicité

S'ajoute à cela le prix de l'électricité qui grimpe en flèche. La petite structure, gérée par deux salariés et plus de 110 bénévoles, n'arrive plus à suivre financièrement. Le cinéma risque de fermer ses portes à l'automne prochain si aucune solution n'est trouvée.

Facture d'électricité multipliée par trois

Jean-Paul, habitué du cinéma, est venu, comme toutes les semaines, de Sucé-sur-Erdre. "Pour moi, ce cinéma est vraiment très important. Je suis un cinéphile. Ce sont des petites salles, on n'en prend pas plein les oreilles, et j'apprécie beaucoup." Cette fois, il a été accueilli par une banderole rouge à l'entrée, affichant "cinéma en danger". "Si ce cinéma venait à fermer, je n'irais plus du tout au cinéma, car je n'aime pas aller dans les zones commerciales, je regarderais la télé quoi", souffle-t-il.

Pourtant, c'est ce qui risque d'arriver. La facture d'électricité du cinéma a été multipliée par trois depuis janvier. "On est passé de 22.000 à 66.000 euros par an, avec les aides de l'Etat. Sans ces aides, il faut imaginer une facture multipliée par cinq", explique Olivier Forestier, l'un des co-présidents. L'association a bien tenté de baisser ses coûts : "sur trois projecteurs à lampe, on en a changé un pour un projecteur laser, qui consomme deux tiers d'électricité en moins. L'objectif est de changer les deux autres, mais nous n'avons pas le budget pour le moment. L'autre levier a été d'augmenter le ticket d'entrée, de 6,50 à 7,50 euros."

"On ne demande pas un chèque en blanc" aux élus

Avec plus de 75.000 entrées par an, c'est le seul cinéma de la commune. Malgré son bon fonctionnement, il est impossible de faire face à un telle hausse pour l'association. "Tout le schéma économique sur lequel était basé le fonctionnement du cinéma s'écroule", admet le co-président du cinéma, qui devra fermer définitivement à l'automne si aucune solution n'est trouvée avec la communauté de communes d'Erdre et Gesvres. "On ne leur demande pas un chèque en blanc, on demande de pouvoir mettre en place un mécanisme, un plafonnement par exemple, pour éviter de faire le yoyo de la facture énergétique qui, à chaque fois, risque de mettre en péril l'exploitation du cinéma."

Une cagnotte en ligne

En attendant ces négociations avec les élus, le cinéma a mis en place ce jeudi 10 août une cagnotte en ligne, disponible sur le site internet du cinéma, "pour tenir jusqu'à fin septembre", explique Olivier Forestier. Les habitants des communes environnantes ont été touchés par la cause, puisque la cagnotte atteint déjà plus de 11.000 euros ce lundi matin.

loading